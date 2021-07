Bollani, virtuosismi sulle note del jazz

Dovendo maneggiare un nome come quello di Stefano Bollani, in concerto stasera dalle 21.30 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, non si sa da dove e come cominciare: infatti è un musicista, un conduttore televisivo, un intrattenitore, uno scrittore. Ed è davvero tutto questo nel senso che ogni cosa è fatta a puntino, bene, e lascia il segno. Invitando Stefano Bollani, il direttore artistico di Taranto Jazz, Antonio Oliveti, chiude alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati