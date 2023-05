Dell’essere autentici. Di quanto costi provare a esserlo. Dell’essere genitore. Dell’essere figlio. Di quanta forza ci voglia per accettare e per accettarsi. Lo spazio che intercorre tra pensare a tutto questo e applicarlo alla propria vita in maniera indolore è abissale. Quando studi, esperienze, teorie, affetti e relazioni padri-figli sembrano non bastare, allora arriva l’arte, la forma di amore più pura, quella più pulita che riesce spesso a smuovere montagne. A sradicare convinzioni e strappare riflessioni, sorrisi e lacrime.

Non poteva che essere intenso e profondo ciò che ha stimolato la primissima regia teatrale di Stefania Rocca con lo spettacolo “La madre di Eva”, in scena a Lecce al Teatro Apollo il 25 e 26 maggio, che la vede anche sul palcoscenico insieme a Bryan Ceotto e Simon Sisti Ajmone. La pièce teatrale è tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri, finalista al premio Strega nel 2018.

Stefania Rocca non è solo l’attrice che conosciamo, da sempre impegnata su più fronti e capace di interpretare con bravura ruoli diversi in generi diversi, è un’artista a tutto tondo, regista, direttrice artistica di uno dei Festival cinematografici più belli realizzati in Puglia, l’Off, è madre, amica, compagna e una donna che ha scelto il Salento come sua seconda patria (e che il Salento ama).

Il dialogo tra madre e figlia

Lo spettacolo, in tour nei teatri italiani dal 28 febbraio, racconta la storia, toccante e contemporanea, di una madre che parla a sua figlia in una clinica di Belgrado, mentre al di là del muro, i dottori preparano la sala operatoria e tracciano linee verdi sul corpo nudo di Eva per realizzare, finalmente, il suo desiderio: essere finalmente Alessandro.

«Ho scelto di portare questo lavoro in teatro come regista, perché è il luogo deputato a rappresentare creativamente l’identità e il cambiamento di identità - spiega Stefania Rocca - è lì che l’arte dischiude i moti dell’animo, rendendoli tangibili».

E così, nello spettacolo “La madre di Eva”, in un dialogo surreale senza risposte, sospeso tra l’immaginato e il reale, la madre racconta la loro vita fino a quel momento: un viaggio costellato di amore e odio, sensi di colpa, paure, desideri e speranze. Madre e figlio sono le facce di una società che evolve e non dà tempo, ci spiazza e ci rende soli.

Stefania Rocca come nasce l’idea di questo spettacolo?

«Nasce durante l’edizione dell’Otranto Film Festival dedicata al tema diversity-inclusion. In quell’occasione ho avuto modo di leggere, tra le tante cose, anche il libro di Silvia Ferreri che mi ha molto colpito emotivamente. Il testo affronta un tema molto attuale che è la transizione di genere. Nel libro però, il figlio era raccontato solo attraverso gli occhi della madre e questo un po’ mi inquietava. Avevo voglia di sentire la sua voce, saperne di più sulla sua percezione di identità. Avevo la stessa esigenza di un genitore che si avvicina a suo figlio e spera che finalmente si apra e racconti un po’ di sé stesso».

Così ha riadattato il libro per il teatro.

«Ho trasformato il testo in un dialogo e ho iniziato a visualizzarlo. Non solo, ho contaminato il teatro con diversi linguaggi, come amo fare anche con Off. L’idea era quella di aprire i confini e togliere le etichette. Ho creato un vero e proprio spartito dove ogni linguaggio esprime una linea narrativa. La musica dal vivo cavalca tutte le onde emotive che attraversano i personaggi. Ho immaginato il luogo in cui sviluppare la relazione tra i protagonisti, pensando ad una scenografia che fosse simbolica e reale allo stesso tempo».

Una tematica profonda ma al contempo controversa, cosa le ha comportato questa scelta?

«Mi si è aperto un mondo di amore, sofferenza, gioia, rabbia, solitudine e incontro. Ma, inaspettatamente, anche un mondo aperto e inclusivo, quello fatto dalle persone che avevano completato il percorso di transizione, andando oltre i confini sociali imposti. Ho potuto percepire e comprendere quanto sia difficile per un adolescente essere ascoltato e poter mantenere una visione e identità unica quando tutti spingono per l’omologazione, strada facile e sicura per le famiglie e per la società. Volevo sfondare quel muro dettato da codici generazionali, che creano spesso distanza e solitudine. Volevo raccontare, oltre all’identità di genere, anche il rapporto madri-figli, che è poi quello tra due generazioni».

Quanto è importante oggi la ricerca della propria identità?

«Il tema dell’identità è un tema universale che, ogni tempo, declina in base alle caratteristiche della sua contemporaneità. A volte l’approccio ideologico porta a dimenticare la dimensione etica di scelte che dovrebbero rispettare ogni tipo di minoranza e percorso. La definizione di genere è una di queste. Nello spettacolo porto in scena il tema attraverso due percorsi: quello di chi deve imparare a riconoscere sé stesso e quello, a volte più doloroso e complesso, di essere riconosciuto. La ricerca della propria identità dunque è sempre importante, sapere chi siamo e cosa rappresentiamo è un aspetto essenziale della crescita e dello sviluppo personale».

Com’è stata la sua prima esperienza di regia teatrale?

«Intensa. Ho pianto, riso, urlato, ballato, è stato principalmente un lavoro di ascolto di coloro che fidandosi di me, mi hanno reso partecipe delle loro storie. Una condivisione che mi ha arricchito il cuore come sono sicura farà anche agli spettatori».

Questo spettacolo le ha consentito di fare i conti anche con il suo ruolo di mamma oltre che di attrice e regista?

«Ho indagato molto grazie all’ascolto dell’esperienza diretta di quelle madri che un simile percorso lo hanno fatto o lo stanno affrontando. Purtroppo a noi mamme toccano la maggior parte delle colpe. Per la società, siamo lo specchio di qualsiasi aspetto della vita dei nostri figli e con questo peso, non è facile non fare errori».

Il Salento ormai è la sua seconda casa, come crede che si approccerà a questi temi?

«Siamo in una terra meravigliosa, patria dell’accoglienza. Un luogo che amo e di cui mi sento parte. Spero di vedere a teatro molte persone. La madre di Eva è uno spettacolo di qualità che apre ad una forte partecipazione emotiva e stimola al confronto. È una finestra sulle nuove generazioni e una apertura alla sensibilità verso gli altri che a volte sonnecchia dentro di noi. Usiamo il teatro per svegliare le nostre menti e il nostro cuore».