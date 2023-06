Da Pio e Amedeo a Teresa Mannino, da Milena Vucotic a Barbara De Rossi: sono solo alcuni dei grandi nomi che saranno protagonisti della Stagione Teatrale 2023-2024 del Politeama Greco di Lecce con la direzione artistica di Sonia Greco. Il cartellone, che contiene ben 21 spettacoli non solo di prosa (ci saranno infatti diversi appuntamenti dedicati alla danza, al musical e al varietà), sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre con Pio e Amedeo e il loro “Felicissimo Show”.

«Nel 2023 il Pubblico è tornato in teatro con l’entusiasmo di sempre - sottolinea Sonia Greco - e questo entusiasmo contagioso mi ha portata a prevedere una Stagione teatrale senza precedenti per numero di spettacoli, con l’augurio di avere risultati ancora migliori del periodo pre-covid in termini di presenza di pubblico e di proposta culturale, elementi che vedono Lecce sempre più proiettata a proporsi a livello nazionale ed internazionale come meta non solo per le sue bellezze naturali».

L’8, 9 e 10 dicembre ci sarà il grande ritorno di Teresa Mannino con “Il giaguaro mi guarda storto”: con uno sguardo unico e originale, la top player della comicità italiana osserva e racconta ciò che accade nel mondo piccolo delle relazioni private e in quello grande dello scenario pubblico, portando sul palco la sua ironia graffiante e coniugando una raffinata tecnica attoriale alla sua capacità di improvvisazione.

Il 12 dicembre Roberto Ciufoli e il Musical natalizio

Il 12 dicembre ritorna la Compagnia dell’Alba con Roberto Ciufoli nel musical “A Christmas Carol”, mentre il 14 dicembre Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia porteranno in scena “La strana coppia”.

Spazio anche alla musica, il 22 dicembre nel foyer del teatro, con il Concerto “Natale in frac” affidato all’ensemble della Oles. Ultimo spettacolo dell’anno solare il 30 dicembre con “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma.

Il 2024 si aprirà il 10 gennaio con Giancarlo Fares che presenta ed interpreta “Le bal - L’Italia balla dal 1940 al 2001”, mentre il 21 gennaio il Balletto di Mosca porterà in scena “La bella addormentata” di Caikovskij, e il 24 Geppy Gleijeses e il figlio Lorenzo saranno i protagonisti di “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo.

Il 30 gennaio, l’11 febbraio e il 18 febbraio spazio alla commedia con Biagio Izzo nel “Balcone a 3 piazze”, il duo Nuzzo e Di Biase in “Delirio a due”, e Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta ed Attilio Fontana in “Tre uomini e una culla”.

E poi ancora tanti altri appuntamenti, tra cui quelli del 27 febbraio con un classico di Luigi Pirandello, “Così è se vi pare” con Milena Vucotic; e del 5 marzo con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi protagonisti de “Il padre della sposa”. La stagione si chiuderà ad aprile con Francesco Paolantoni e il suo “O...tello, o...io”, in scena il 16, e con il comico rivelazione dell’anno Max Angioni, che con il suo nuovo spettacolo salirà sul palco il 27.

Tre formule di abbonamento

Anche per questa stagione sono previste tre formule di abbonamento: per undici spettacoli, dieci e otto di sola prosa. I vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione il 3, 4 e 6 giugno presso il botteghino del teatro (ore 10-12.30 e 18-20, per chi fosse impossibilitato a recarsi in biglietteria è possibile acquistarlo con bonifico bancario via mail). La campagna per i nuovi abbonamenti si aprirà l’8 giugno, stessa data in cui si potranno acquistare i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento. I biglietti per gli appuntamenti compresi in abbonamento saranno invece in vendita dal 14 ottobre.

Info e biglietteria online: www.politeamagreco.it, pagine social di Facebook e Instagram, info@politeamagreco.it, 0832.241468 (in orario di apertura biglietteria).