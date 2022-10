Il secolo del melodramma, nell’immaginario collettivo, è l’Ottocento: preromantico, romantico o postromantico, è sicuramente quello più amato dal pubblico. Ed è proprio incentrato sul grande repertorio ottocentesco il concerto “Ai capricci della sorte” che oggi alle 19.30, al Teatro Don Orione di Arnesano, in provincia di Lecce, inaugura la Stagione Concertistica di Opera Prima, giunta alla quinta edizione. Dieci appuntamenti fino al 15 aprile 2023, con oltre trenta artisti e tre diverse sezioni: ad “Appassionato” e “Sfere sonore” si è infatti aggiunta la novità “Educational”, a ingresso gratuito, dedicata alle famiglie e alla formazione del nuovo pubblico.

"Appassionato", dedicata alla vocalità

Si inizia dunque oggi con la sezione “Appassionato”, rassegna dedicata alla vocalità diretta da Vincenzo Rana, pianista di grande esperienza e figura di spicco nel panorama operistico, in questa occasione protagonista anche sul palcoscenico per accompagnare al pianoforte il mezzosoprano Daniela Pini e il baritono Maurizio Leoni. In programma una selezione di arie sull’amore e le sue poliedriche sfaccettature, da Verdi a Bizet, da Rossini a Donizetti, da Puccini a Saint-Saens (biglietto 7 euro: info e prenotazione al 327.4562684 e su www.associazioneoperaprima.com/ai-capricci-della-sorte).

«Iniziamo con due artisti di grandissimo prestigio, con i quali ho spesso lavorato e che desideravo presentare al pubblico di Opera Prima che ci segue da sempre con grandissimo interesse - dice Vincenzo Rana - Daniela Pini ha una carriera che la vede sul palcoscenico con direttori del calibro di Muti, Roberto Abbado, Temirkanov, Oren e Noseda. Maurizio Leoni ha cantato in prestigiosi teatri come il Comunale di Bologna, l’Opéra Comique a Parigi, il Teatro Valli di Reggio Emilia, il Teatro dell’Opera di Roma. Una gioia e un privilegio autentici averli ospiti al concerto inaugurale della V Stagione Concertistica».

Educational, ovvero: "Di Concerto con mamma e papà"

Subito dopo partirà invece la nuova sezione, quella chiamata “Educational”, in programma nei pomeriggi domenicali. Il 13 e 27 novembre e l’11 dicembre 2022, alle ore 17.30, la scena è dunque per “Di Concerto con mamma e papà”, iniziativa pensata su misura per un pubblico di bambini, adatta ai nuclei familiari e alla formazione di un nuovo pubblico giovane. La formula proposta, che vedrà “protagonisti” pianoforte, violini e violoncelli in varie formazioni, è espressamente didascalica, con la creazione di copioni a cura di Giulia Maria Falzea pensati per ogni periodo storico.

Concerto di Natale e poi "Sfere Sonore" con Ludovica Rana

In conclusione ci sarà il tradizionale Concerto di Natale affidato all’Orchestra giovanile Sma diretta da Marco Grasso. Il prossimo 14 gennaio partirà infine “Sfere Sonore” con la direzione artistica di Ludovica Rana, giovane violoncellista già affermata sulla scena nazionale ed internazionale. Nel primo appuntamento, dal titolo “Joseph & Johannes”, suoneranno Misia Jannoni Sebastianini (violino), Daniel Palmizio (viola), Massimo Spada (piano), Mario Filippo Calvelli (violino), la stessa Ludovica Rana e, al debutto, il giovanissimo pianista prodigio Francesco Marra.