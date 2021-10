Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Cassano. Fantantonio al veleno contro Zeman: «Parla dall'oltretomba»

Un altro Tapiro d'oro di "Striscia la notizia", il 17esimo della carriera per Antonio Cassano. A consegnarglielo Valerio Staffelli che ha intercettato l'ex giocatore di Bari e Roma mentre stava andando a giocare a padel.

Il motivo del Tapiro

Cassano nei giorni scorsi aveva detto che «tra 20 anni Totti sarà dimenticato» scatenando un putiferio (e ricevendo un mare di insulti suo social) e la replica di Zdenek Zeman secondo il quale «tra 20 anni di Cassano forse si ricorderanno a Bari».

«Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall'oltretomba», la replica di Fantantonio. «Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone - le parole dell'ex sampdoriano -: ho una famiglia meravigliosa, il grano l'ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccac...».

Cosa che non è mai stato Cassano che ne ha anche per Beppe Marotta che l'ha definito un «talento» e non un «campione». «Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus - dice Cassano -, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me non è competente: i giocatori della Sampdoria manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa».