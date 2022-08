Spettacolo di luci ad Alberobello: torna il Life Light Festival, a San Pancrazio c'è De Sica. Tutti gli eventi in Puglia

Spettacolo di luci: Alberobello si illumina con il Life light Festival. A San Pancrazio "Una serata tra amici" con Christian De Sica. Prosegue il ricco cartellone di eventi in Puglia. Ecco cosa fare stasera 20 agosto.

Bari e provincia

Life Alberobello Light Festival riaccende i suoi colori da questa sera al 4 settembre tutte le sere dal tramonto a mezzanotte per arricchire la già brillante estate di Alberobello e della Puglia intera. La luce ed i suoi sfavillanti colori illumineranno quattro luoghi cittadini: il Trullo Sovrano, la basilica dei Santi Medici, la chiesa a trullo di Sant’Antonio e l’interno del nuovo edificio sorto al posto dell’ex mercato coperto. Sarà l’occasione per vivere e animare non soltanto i trulli ma anche edifici, vicoli, piazze, monumenti, che il LiFe Light Festival Alberobello ‘Reloaded’ renderà protagonisti e ancora più suggestivi. Il percorso: le installazioni luminose saranno distribuite seguendo un percorso ideale che va dal Trullo Sovrano alla Chiesa di Sant’Antonio passando per il centro cittadino ed il Rione Monti. Le istallazioni sono 5, i temi, tra forme e ombre, spaziano dall’antica tradizione platonica alla musica rock contemporanea, i siti, ospitanti i giochi di colori, hanno un valore che va dal mistico allo storico. Sulla facciata del Trullo Sovrano saranno proiettate “Quintessenza” e “The Pantheon of rock”. La Basilica dei Santi Medici sarà utilizzata per la rappresentazione di “Metamorphosis” mentre la chiesa di Sant’Antonio è stata scelta per “Van Gogh Reoaded”. Casa Alberobello è la location scelta dalle artiste slovene Natalija R. Črnčec e Nina Šulin per “Coexistence”.

Alle ore 21.30, a Palazzo Pesce a Mola di Bari, in scena "La Foule. Viaggio nei luoghi di Edith Piaf" insieme alla voce di Lisa Manosperti e alla fisarmonica di Vince Abbracciante. Ingresso a pagamento: biglietto intero 13 euro, 10 euro per gli under 26, ridottissimo per gli under 15 (5 euro). Per info 393 1340912.

Brindisi e provincia

Spettacoli, laboratori per i bambini, arte e teatro. Chiude oggi “Terra Rossa”, il festival di narrazione giunto alla seconda edizione.

Questa sera, alle 19, sarà Ippolito Chiarello con il suo “Mattia e il nonno” (spettacolo tout public dai 6 anni), ad aprire la terza giornata di Terra Rossa.

Alle 21.00, Giacomo Dimase porterà in scena “Spaidermen” (spettacolo tout public dagli 8 anni): un racconto che non lascia scampo allo spettatore, che Giacomo Dimase scrive per tuti i bambini ‘invisibili’ e in cui l’uomo ragno non c’entra per niente.

Ultima narrazione in programma, alle ore 23, “La Ianara” con Elisabetta Aloia: ad animare la scena una donna, sospesa nel passaggio tra la vita e la morte, tra ciò che era e ciò che sarà, che si muove “come un cane randagio” in uno spazio circoscritto, in cui mescola il racconto a rituali e scongiuri salmodiati.

“Le notti della Meraviglia”, il Castello di Carovigno propone una serie di appuntamenti serali. Aperture straordinarie anche in questo fine settimana. A partire dalle ore 23, alla presenza di un membro del Gruppo investigativo attività paranormali, durante la visita, i partecipanti potranno testare ed utilizzare alcuni strumenti per cogliere eventuali anomalie paranormali.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero telefonico 3791092451 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com

www.castellodicarovigno.it.

Continuano gli appuntamenti musicali nella splendida cornice di Nervegna – Caffè Letterario a Brindisi. È in programma per questa sera alle 21.30, il concerto di “Muriki”.

Christian De Sica in scena al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino. L’attore, comico, cantante, showman, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo, figlio del regista e attore Vittorio De Sica, classe 1952, attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta, torna con un nuovo concerto-spettacolo dal titolo “Una serata tra amici”, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su Rai Uno. L’attore si racconta attraverso aneddoti, curiosità, e avvenimenti della sua carriera. L’appuntamento al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino è per questa sera, alle ore 21. Colonna sonora della serata saranno i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica per condividerla con il suo amato pubblico. Insieme all’attore ci sarà Pino Strabioli.

Lecce e provincia

Sporcati, sogna e crea. È tutto qui, o quasi, il senso di “Mani d’argilla”, lo spettacolo in scena a Cursi per “Crita – festival delle arti”, la rassegna itinerante di teatro, musica e danza della cooperativa Ventinovenove, in programma oggi in piazza Pio XII (ore 21 - ingresso gratuito). Scritto da Mauro Scarpa, “Mani D’Argilla” è il secondo capitolo della “Trilogia della Ceramica”, voluta dall’azienda fratelli Colì e realizzata in collaborazione con la cooperativa Ventinovenove. Prenotazione consigliata: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.com.

Seconda serata per La Sacra te la Carne te Cavaddhru, uno degli eventi più caratteristici, più amati ed apprezzati dell’estate salentina. Ultimo appuntamento questa sera per immergersi nel divertimento riassaporando le tradizioni della terra.

La location è da favola, a cingere il monumentale palazzo baronale nel centro storico di uno dei borghi più caratteristici del magico Salento; in sottofondo i ritmi coinvolgenti e travolgenti della pizzica e della taranta. Ad accogliere turisti ed avventori la gentilezza e l’esperienza delle ragazze e dei ragazzi della Pro Loco. Ed infine i protagonisti principali, i piatti più succulenti della nostra tradizione gastronomica: i “Pezzetti alla pignata”, piatto principe, e poi polpette, arrosti, “’ntrame”, salame e bresaola, tutto rigorosamente di cavallo, ed ancora bruschette e pittule.

Altro sabato scatenato quello del 20 agosto 2022 alla Praja di Gallipoli (LE) con un tris di nomi speciale: Fred De Palma, Luca Cassani e Lara Caprotti. De Palma, classe ’89, torinese, è una star della musica italiana. Cassani è invece uno dei dj italiani più stimati e più storici, nonché uno dei producer più ricercati in ambito house. Lara Caprotti è una delle vocalist italiane più amate e scatenate, quando lei è in console il divertimento è garantito sempre.

Info: 348/6297999.

Questa sera dalle 21 al Parco Gondar di Gallipoli, il SEI Festival di Coolclub, in collaborazione con Bass Culture, ospiterà l’esibizione degli Psicologi. Info 3331803375 - www.seifestival.it.

Sabato 20 agosto (dalle 19) a Corigliano d’Otranto si conclude la seconda edizione di “Birre al Castello” promossa dal Castello Volante e dal The Bluebeat Pub. Tre serate di musica, incontri e food di qualità con 14 birrifici, 90 birre e 60 spine disseminate tra il fossato e le terrazze dell’antico maniero del comune salentino. Si potranno degustare infatti le ultime novità dei birrifici leccesi Baff, Malatesta e Officine Birrai, dei baresi Birranova, Lieviteria e Sbam e di alcune esperienze provenienti dal resto d’Italia come Amerino di Terni, Antikorpo di Trieste, Bibibir e Humus di Teramo, Extraomnes e Vetra di Varese, MC77 di Macerata e Okorei di Napoli. Non solo birra ma anche tanti stand con cibo di strada e della tradizione locale con La ‘Ncartata, Il Carrettino, Salento Chips e ‘900 Street Food. Sulle terrazze del primo piano la cucina di ‘’Nuvole - Cibi, storie, culture”, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante proporrà pucce, pezzetti di cavallo e bombette e dalle 20 (prenotazioni 3343429268) l’appuntamento speciale con “A cena col birraio”, con i piatti dello chef Brian Pocchi in abbinamento alle birre di Extraomnes. Le selezioni musicali della serata saranno affidate a Monoi Poke e Dubin. Ingresso 3 euro con sacca e bicchiere in omaggio.

Taranto e provincia

Cinque musicisti e cinque strumenti a spasso tra le cinque linee del pentagramma: all’Orfeo, questa sera e domani alle 21, suona Il Cinquetto. Ed ascoltarlo è un’occasione da non perdere. Andare incontro ai gusti del pubblico: questo è l’elementare segreto degli organizzatori che sanno trasformare uno spettacolo in un successo. Per il concerto del Cinquetto posto unico, 25 euro. Informazioni ai numeri: 3757044367– 3392360993.

Per il Festival dei Sensi, due appuntamenti a Martina, alle 19 alla Masseria Pavone e alle 22 al Chiostro di San Domenico.

Concerto di Stella Grande a La'nchianata di Torricella a partire dalle 22.30