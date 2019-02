© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo alcuni incontri riservati tra gli organizzatori e l’arcivescovo Michele Seccia ieri è stata ufficializzata la data: i tre giovani tenori de Il Volo saranno a Lecce il 28 luglio prossimo.A darne notizia è il giornale on line Porta Lecce che racconta il restroscena della decisione.Il giorno prima, infatti, il 27 luglio il trio si esibirà a Barletta, la città che ha dato i natali all’arcivescovo e nella quale ha svolto il ministero da sacerdote fino al giorno in cui è stato consacrato vescovo per la Chiesa di San Severo, la sua prima destinazione. Ma c'è di più: la conoscenza tra monsignor Seccia e Gianluca Ginoble, il "bello" della band, risale a molto tempo fa, tant'è vero che mons. Michele Seccia ha anchei amministrato il sacramento della cresima nel 2009 nella sua città, Roseto degli Abruzzi, comune della diocesi di Teramo-Atri.«Sono proprio contento – ha concluso Seccia – di poter ospitare in Piazza Duomo il concerto di questi ragazzi che portano la bella musica italiana in tutto il mondo. La nostra piazza barocca sarà un bellissimo scenario al loro spettacolo».Dalle 16 di oggi sono aperte le prevendite per gli iscritti al fan club ufficiale de Il Volo fino alle 16 di domani. I biglietti in prevendita, invece, saranno disponibili da domani 16 febbraio, dalle ore 16 su Ticketone.it e dal 23 febbraio alle ore 11 nei punti vendita abituali.