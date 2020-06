Petruzzelli, sold out il primo spettacolo

Il Covid non ha bloccato gli spettatori: la Fondazione Petruzzelli rende noto che a un minuto dalla mezzanotte - quando si poteva cominciare a inviare le richieste di accredito - erano esauriti i 200 posti per il concerto del 30 giugno e che per l'evento sono arrivate ad ora 1.700 le richieste.

La Fondazione replicherà il concerto il primo e il 2 luglio e sta valutando la possibilità di ulteriori repliche. Martedì 30 giugno alle 19.30 sarà Roberta Peroni a dirigere l'Orchestra d'Archi del Teatro Petruzzelli di Bari, con un programma dedicato a Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, Simple Symphony di Benjamin Britten, Serenata per archi Op. 22 di Antonin Dvořák, Antiche danze ed arie per liuto (III Suite) di Ottorino Respighi, dalle Variazioni su un tema elisabettiano (Variazioni sul Canone di Sellinger), Quick and Gay di Benjamin Britten, Finale e Fuga à la gigue di William Walton. Le prenotazioni pervenute alla mail botteghino fondazionepetruzzelli.it saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e l'orario della mail.

Ultimo aggiornamento: 12:39

