Che cosa succede a Silvia Toffanin?

Se nel weekend volete piangere davanti alla tv oppure godervi una rissa verbale con tanto di insulti vi basta sintonizzarvi al sabato pomeriggio su Verissimo o alla domenica sera su Non è l’Arena. Precisiamo subito che entrambi i programmi sono ben fatti e seguirli è un piacere, tuttavia si stanno incanalando verso un sentiero che ne sta caratterizzando la mission. Da Giletti fioccano accuse e querele – ma meno male che esiste ancora il giornalismo d’inchiesta! – l’ultimo siparietto tra de Magistris e Mastella è stato molto pesante, peggio che dentro al bar. Si sono detti di tutto.

Nel programma di Silvia Toffanin invece tutti si commuovono, raccontano episodi inediti e struggenti della loro vita e la stessa conduttrice ormai non riesce da tempo più a frenare le lacrime. Che cosa le sta succedendo? Troppi indizi fanno un caso.

La bravissima Silvia ha pianto durante l’intervista a due ex protagonisti di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Con il rugbista-conduttore Martin Castrogiovanni, con la stilista Elisabetta Franchi, con Gerry Scotti quando ha ricordato Veronica Franco, con Claudia Galanti e il suo dramma. E ancora in altre occasioni. I primi sintomi risalgono al 2018 quando il comico Gabriele Cirilli ha pianto ricordando la mamma. A proposito di mamma, Silvia Toffanin si è commossa per le splendide parole che le ha dedicato Maria De Filippi ricordando al pubblico di Verissimo che la Toffanin si è presentata al lavoro anche poche ore dopo la scomparsa della madre. Forse è proprio questo lutto che ha toccato le corde della sensibilità della bravissima conduttrice. Per lei un grande abbraccio virtuale.

