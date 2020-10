Silvia Toffanin, morta la mamma: era malata da diversi mesi

Morta la mamma di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha perso la mamma Gemma Parison dopo una malattia. La donna stava male da diversi mesi e nell'ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Silvia ha sempre voluto tutelare la sua privacy e quella della sua famiglia, ma della mamma si sapeva che aveva lavorato come bidella in una scuola.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Matilde Brandi a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: «Non... IL RACCONTO Raoul Bova a Verissimo: «Mia madre forse è morta di... SUPER MAMMA Tania Cagnotto, la sua emozione a Verissimo: «Aspetto una...

La Toffanin non ha social e ha sempre avuto molta riservatezza nei confronti della sua famiglia e della vita privata. Silvia, In una rara intervista rilasciata a Grazia sulla sua infanzia e giovinezza, aveva raccontato della sua vita a Bassano Del Grappa, quando da piccola veniva lasciata spesso con i nonni perché genitori lavoravano. Da sempre legata alla sua famiglia ha raccontato del grande sostegno che le ha dato la mamma all'inizio della sua carriera: «‘Vai, viaggia', diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui‘. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ‘Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te'».

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA