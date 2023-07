Sikalindi, concerto di musica popolare

Un registro musicale in cui suoni e vibrazioni ripropongono le sfumature dell’energia salentina, attraverso canzoni e balli tradizionali. Questa sera, alle 21.30, in via Taranto, in occasione della festa di san Pompilio, si terrà il concerto dei Sikalindi – compagnia popolare.

Nato soltanto da pochi mesi, alla fine dello scorso anno, il gruppo si pone come obiettivo quello di preservare e tramandare il patrimonio culturale e artistico popolare salentino. I concerti dei Sikalindi, in lingua grika “fico d’india”, si trasformano in un coinvolgimento tra musicisti e pubblico, per quelle che possono essere definite “feste di comunità”, che un tempo sottolineavano il cambio tra le stagioni e l’abbondanza del raccolto.

I Sikalindi sono Anna Chiara D’Elia, voce; Francesco Borelli, chitarra; Maria Chiara Maffeo, ballerina; Mimmo Puricella, organetto e fisarmonica; Paolo Trevisi, tamburello.