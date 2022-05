Sfilata Gucci, bagno di folla per i Maneskin all'arrivo a Castel del Monte

Folla in delirio, ieri sera, per l'arrivo dei Maneskin a Castel Del Monte, dove questa sera Gucci presenterà, con un grande evento, la nuova collezione. Dopo l'attesissima passerella, i 350 ospiti dell'evento si sposteranno nell'agriturismo Montegusto, vicino al castello federiciano, per un party esclusivo al quale prenderà parte la band. Si vocifera anche della possibile presenza di Lady Gaga.

Da Dior a Gucci: la Puglia passerella della moda internazionale. Ma c'è chi storce il naso: ecco perché