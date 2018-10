Sfera Ebbasta, dal 17 aprile il primo tour nei palazzetti. Aperte le prevendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno (FIMI), e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar tour” che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper Sfera Ebbasta non intende fermarsi e a sorpresa annuncia lo“ Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019”, tre imperdibili concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista a partire dal 17 Aprile 2019.L’atteso “Sfera Ebbasta Popstar tour 2019” dell’unico Trap King della musica italiana debutterà dalPalalottomatica di Roma il prossimo 17 Aprile per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 Aprilee chiudere in grande stile al Mediolanum Forum, nella sua Milano, il 27 Aprile.Tre irrinunciabili date attraverso le quali il rapper multiplatino sarà in grado ancora una volta di incantare il pubblico. Tre concerti – evento per la prima volta nei palazzetti per celebrare insieme a tutti i suoi fan gli ottimi risultati di questo 2018 da record.Rapstar della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio musicale del momento, il più citato dai media, un artista con oltre 2 milioni di followers su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nell’ultimo album, "Rockstar", hanno infatti raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani “Rockstar” e “Cupido” sono inoltre entrati nella Top100 globale di Spotify.Fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni, Sfera Ebbasta è l’idolo del nuovo rap, una vera e propria “Rockstar” in chiave contemporanea. Personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze, continua a scalare ogni classifica e dominare il mercato discografico con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale. “Rockstar”, nonostante sia uscito da oltre 10 mesi, rimane stabile della top 15 degli album più venduti in Italia. Il disco è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei, diventando un vero e proprio best seller della cultura Hip Hop.Il grande successo di pubblico, le soddisfazioni dell’album Rockstar, il tour europeo e la grande richiesta di Sfera all’estero sono la testimonianza del suo grande appeal internazionale. Un artista che attraverso un sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena mondiale, colmando un grande gap e riportando l’Italia a competere con il resto del Mondo.Durante l’esplosivo nuovo show nei palazzetti il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live sarà pronto ad infiammare i fan, stupendo con numerose sorprese ed effetti speciali.Le prevendite per i nuovi concerti nei palazzetti sono disponibili da oggi su ticketone al seguente linkhttps://bit.ly/2J3qg91 e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.