Sfera Ebbasta in Salento: il trapper al Parco Gondar il 9 agosto

È Sfera €bbasta il primo artista annunciato per l’estate 2023 del Parco Gondar di Gallipoli. Mercoledì 9 agosto il recordman di vendite e ascolti, reduce dai numerosi sold out del “Famoso Tour 2022”, calcherà il palco del più grande parco a tema del Sud Italia con il suo Summertour. Le prevendite stanno già registrando grandi numeri, tanto che si prevede molto presto una data da tutto esaurito.

La carriera in ascesa

Sfera €bbasta è uno degli artisti italiani più internazionali del momento, per le sue collaborazioni con Diplo, J. Balvin e Steve Aoki, e l’etichetta discografica Republic Records, che gestisce le pubblicazioni di artisti del calibro di Post Malone e Drake. Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese.

Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non. Nei prossimi appuntamenti estivi Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di "Famoso", l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato sempre per Island.