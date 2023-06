Sex and The City, Kim Catrall (Samantha Jones) ritornerà nella seconda stagione del sequel. Fan in delirio ma...

And Just Like That è la serie tv sequel del celeberrimo Sex & The City che racconta le avventure amorose di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones. Oltre alle vicende sentimentali delle quattro donne in carriera, la serie parla anche della grande amicizia che le lega, amicizia che, però, non si direbbe esserci fuori dal set, almeno tra Sarah Jessica Parker e Kim Catrall. Proprio per questo motivo, la seconda non ha voluto partecipare alla prima stagione del sequel, anche se, ora, si parla di un suo ritorno.

Il ritorno di Kim Catrall aka Samantha Jones

Samantha Jones è uno dei personaggi di Sex & The City più amato dalle fan della serie tv. Schietta, sexy, diretta e impertinente, l'imprenditrice newyorkese ha conquistato senza fatica il cuore delle telespettatrici che sono rimaste davvero deluse quando hanno assistito all'attacco dell'attrice che la interpreta, ovvero Kim Catrall, nei confronti di Sarah Jessica Parker, delle altre colleghe e di tutta la produzione dello show.

È dal 2016 che Catrall non spende belle parole verso la serie tv che l'ha consacrata nel mondo del piccolo schermo e tutto ciò sarebbe dovuto ad alcune scaramucce avvenute proprio all'interno del set. Nulla, però, che un cachet bello sostanzioso non possa risolvere.

Infatti, secondo alcune fonti vicine all'ambiente di Sex & The City, Kim Catrall (che aveva giurato che non sarebbe mai più tornata nel gruppo), potrebbe fare la sua apparizione.

Si traterebbe di un cameo e non di una presenza fissa all'interno della serie.

La conversazione tra Carrie Bradshaw e Samantha Jones

Samantha Jones, quindi, potrebbe riapparire durante una conversazione telefonica (lei si trova a Londra per lavoro, espediente escogitato dai produttori per giustificare la sua assenza) con l'amica del cuore Carrie Bradshaw. Le due dovrebbero riappacificarsi, visto che, la prima stagione di And Just Like That si chiudeva proprio con uno scambio di messaggi tra le due. Sempre stando alle fonti vicine all'ambiente, Kim Catrall avrebbe girato la sua scena il 22 marzo scorso a New York, senza incontrare nessuno dei suoi ex colleghi, nemmeno il creatore e showrunner Michael Patrick King.