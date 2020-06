«Sempre tu», i Sud Sound System ritornano con un messaggio di positività dopo il lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova hit, dal sapore tutto estivo, per i Sud Sound System che, dopo il difficile periodo del lockdown, lanciano un messaggio di positività. «La nostra bussola punta verso Sud. Se tu rimani al mio fianco non mi sentirò mai solo. Circondati dalla musica di questo mare blu»: con questi versi la band salentina dai ritmi giamaicani e sonorità locali apre il nuovo singolo “Sempre tu”, distribuito da Believe e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Alla creazione del brano - arrangiato da Terron Fabio e prodotto dall’etichetta Salento Sound System - hanno collaborato Fernando Blasi, Fabio Miglietta e Federico Vaglio per la stesura, Emanuele Carcagni alla chitarra, Luca Tarantino per il mixaggio e Alex Mayna per il mastering. La grafica è state curata da Toto De Lorenzis di Progetto Studio.Si tratta di una canzone piena di speranze che nasce in uno dei periodi più oscuri dell'Umanità, il lockdown. Una fase di chiusura forzata che però i Sud Sound System hanno affrontato con l’aiuto della musica. Il singolo è quindi una dichiarazione d’amore ai propri cari, alla propria terra, che per un lasso di tempo non abbiamo potuto vivere e abbracciare. «Il nostro mondo - racconta Nandu Popu - non sono queste quattro mura, il nostro mondo è colorato dalla natura: sole giallo, mare blu, prati verdi e il rosso della passione che anima il fuoco della nostra musica. Andare a spasso con il vento, viaggiare nel tempo e ritrovarsi finalmente insieme: questa canzone non è solo una speranza, ma è la vera magia della musica, perché questa canzone è soprattutto l’inizio di una nuova storia. Noi ripartiremo dal Sud con la nostra musica, qui non ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a far battere i nostri cuori allo stesso ritmo. Qui vi aspettiamo per ricominciare a vivere al ritmo della nostra musica».