Sud Est Indipendente, sul web la nuova puntata del #Seiacasa Festival

In questo momento tutti gli operatori culturali e gli artisti stanno vivendo, per le attività dal vivo, la sorte comune del silenzio. Ma in questa pausa, nel vero significato del termine musicale, a dare almeno continuità all’intero settore sono i massivi streaming che ci permettono, fortunatamente, di poter comunque godere di quelle sensazioni e di quel benessere spirituale donati dalla musica.



Come sta facendo con efficacia #Seiacasa, il nuovo format di musica live, interviste e chiacchiere in diretta sulla pagina facebook del festival pugliese “Sud Est Indipendente”, ideato, prodotto e promosso da Coolclub con la direzione artistica di Cesare Liaci. Numerosi gli ospiti della sesta puntata in onda domani dalle 18.30 alle 20, coordinata da Veronica Clarizio con la regia di Toni Nisi e la conduzione di Pierpaolo Lala e Cristiana Francioso.



Ad aprire la serata il giovane cantautore milanese Tananai, a cui seguirà il cantautore romano Mox. Subito dopo, in anteprima, il videoclip di “Your are not alone” di Dalila Spagnolo, vincitrice della call per giovani autori “L’inizio di una nuova era”. Nel brano, arrangiato da Emanuele Coluccia, l’artista è affiancata dalla Orchestra Young diretta da Claudio Prima e Daniele Vitali. Cristiano Godano, cantante e autore di tutti i testi dei Marlene Kuntz, sarà presente con un’intervista intervallata da alcuni brani proposti in versione chitarra e voce.



In chiusura un’intervista doppia con i fratelli Carolina e Filippo Bubbico. Carolina ha appena lanciato, prodotto dall’etichetta Workin’ Label, “Tornar”, la sua personalissima versione del celebre tango “Volver”.

“Finché sarò forte” è invece il titolo del brano di Filippo, realizzato interamente nel suo studio privato e impreziosito dal solo finale del pianista Claudio Filippini, in uscita domani su tutte le piattaforme digitali con etichetta Sun Village Records.







