Seiacasa, pomeriggio in musica con La Municipàl, Bipuntato, Lucia Manca, Colombre e La malasorte

Ultimo aggiornamento: 17:00

Qual è la vera essenza della musica? Domanda antichissima e dalle mille risposte. Nel Samavdhana Brahmana si dice che la Divinità si nutre del suono, che lo attende dall'uomo, per nutrirsi, poiché il suono è intriso di sostanza umana. D'altronde, prima di acquisire l'arte del comporre in conformità alle regole di un linguaggio che è quello ingiudicabile delle Muse, ogni musicista deve imparare a riconoscere il ritmo della vita medesima. E Beethoven aveva detto con massima chiarezza che la risonanza, l'onda, di certo sono l'immagine della vita. E dunque che la vita assomiglia per natura al vibrare delle note e l'uomo a uno strumento a corde.La musica dunque è vita, a maggior ragione in un momento storico così drammatico in cui tutto il mondo sta convivendo e combattendo con una minaccia sanitaria di elevata gravità, che da un mese ha messo il nostro Paese in pieno lockdown. Ecco allora che la creatività supplisce all'annullamento degli eventi e alla possibilità del fare musica assieme, seppure virtualmente. E proprio in questa direzione va #Seiacasa, il nuovo format di musica live, interviste e chiacchiere in diretta sulla pagina facebook del festival pugliese Sud Est Indipendente, ideato, prodotto e promosso da Coolclub.Ospiti della seconda puntata - in onda oggi dalle 18.30 alle 20, coordinata da Veronica Clarizio con la regia di Toni Nisi e condotta da Pierpaolo Lala e Cristiana Francioso saranno Colombre, La Municipàl, Lucia Manca, Biputanto e La Malasorte. Per questo appuntamento #Seiacasa aderisce all'iniziativa di raccolta fondi in aiuto alla Protezione Civile (iban IT84Z0306905020100000066387 - Bic BCITITMM).Sarà la cantautrice romana Bipuntato ad aprire la serata parlando del suo album d'esordio Maltempo, frutto di uno stile cantautoriale ma con elementi di elettronica, dream pop e r'n'b. A seguire ci sarà la presentazione del videoclip di Blu, primo singolo del duo La Malasorte, nato dall'incontro tra il rapper Peter Proof (Pierluigi Conte) e la cantante di world music Claudia Giannotta. Subito dopo spazio alla voce della cantautrice salentina Lucia Manca, che dopo i primi due dischi (l'omonimo esordio nel 2011 e Maledetto e Benedetto del 2018) e le collaborazioni con Jolly Mare e Populous, ha pubblicato recentemente Attese Vol.1, un Ep di quattro brani prodotto da Matilde Davoli e Gigi Chord. Nel salotto di #Seiacasa ci sarà poi Giovanni Imparato in arte Colombre, nome preso in prestito da un racconto di Dino Buzzati, che parlerà del suo nuovo disco Corallo.La diretta si chiuderà con il compositore, cantante, chitarrista e polistrumentista Carmine Tundo, leader e anima, con la sorella Isabella, del progetto La Municipàl. Il 2019 è stato un anno particolarmente esaltante per la band dei due fratelli, con la pubblicazione del passionale album Bellissimi difetti, a cui è seguito un lungo tour in tutta Italia. E, last but not least, Carmine e Isabella Tundo hanno raggiunto una media di 160mila ascoltatori mensili su Spotify, superando i 4 milioni di stream, e oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. La band è in attesa di riprendere il Fuorimoda Tour, ideato per promuovere Per resistere alle mode, un nuovo viaggio artistico che non verrà stampato su cd ed è invece caratterizzato dalla pubblicazione di 5 singoli in vinile 45 giri, a tiratura limitata e con un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita.«Per resistere alle mode è un ulteriore passo verso la parte più vera di noi stessi, l'approdo alla consapevolezza di essere Fuorimoda e sentirsi a proprio agio in questa condizione - sottolineano i due fratelli - è questa una presa di coscienza che coinvolge l'intero progetto de La Municipàl che si avvicina al nuovo percorso artistico con molte novità, anche di formazione, oltre a un rinnovato approccio stilistico e comunicativo».