Sei Festival, al Castello Volante musica, cibo e video

Concerti, incontri, proiezioni e altri momenti di confronto da oggi a domenica nell’atrio, sulle terrazze e nel fossato del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Con il claim #ShapeTheFuture, si apre infatti la sedicesima edizione del Sei Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub. Un ricco programma di iniziative e tanti ospiti, tra cui Arab Strap, Black Midi, Dengue Dengue Dengue, Ditonellapiaga, Mombao, Nickodemus, Ceri e altri personaggi nazionali e internazionali.

Si parte alle 20 di stasera sulla terrazza di “Nuvole - Cibi, storie, culture”, l’officina del gusto e degli spiriti del Castello, con la presentazione del volume “Nel labirinto. Thom Yorke. Storie, mito e musica” di Luca Castelli (Sperling & Kupfer), un viaggio immersivo, lisergico e rivelatorio alla scoperta della vita e dell’arte del leader dei Radiohead. Ingresso 5 euro - prima consumazione inclusa.

Un video sulla cultura underground

Alle 21 nella Sala Cavallerizza la prima proiezione a cura di Seeyousound Lecce con B-movie: “Lust & sound in the West Berlin 1979-1989”, un documentario di Jörg A.Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange, Miriam Dehne, che racconta il melting pot creativo della cultura underground di Berlino. Sulle terrazze l’ascolto immersivo di “From Ecstasy to Trance” un viaggio sensoriale a cura di Flower of Sound. Sempre alle 21 nell’atrio al via i live con l’universo umano e musicale di Giorgio Tuma with the Koko Tutu Mama group con i brani del suo EP dedicato alla bossanova e alla musica brasiliana in uscita per Elefant records, e il progetto solista di Koko, cantante, bassista e autrice dei Be Forest, nel quale sperimenta con il suono e con nuovi approcci lirici, libera di essere fragile e vulnerabile ai suoi sentimenti.

Dalla Turchia arrivano i Lalalar, dalla Scozia i Middleton

Alle 22.30 sul Main Stage allestito nel Fossato (ingresso 25.50 euro - biglietti su Dice.fm) la prima serata ospiterà la psichedelia turca dei Lalalar, con una futura-nostalgia attraverso alcune linee di basso retro-cinematografiche, battiti electro-dirty, vocalizzi rotti, chitarre auto-flirtanti e campioni gentilmente scavati dai retaggi dell’Anatolia, e l’inimitabile miscela degli Arab Strap. Sul palco il duo scozzese, composto da Moffat e Malcolm Middleton, proporrà, tra gli altri, i brani di “As Days Get Dark”, ultimo lavoro discografico uscito pochi mesi fa. Attraverso le 11 tracce, la band ha attinto alle sue fondamenta sonore e a ciò che ha fatto innamorare così tante persone, ma si è anche estesa in un nuovo terreno. L’abile miscela di paesaggi sonori post-rock, l’elettronica sottile, i ticchettii della batteria, gli archi gonfi e l’incomparabile voce di Moffat, metà cantata e metà parlata, sono tutti presenti, ma anche una varietà di nuove aggiunte, da esplosioni di sassofono woozy a groove da discoteca e una ricca produzione immersiva che ti porta profondamente nelle storie. A seguire si tornerà nell’atrio con le esplosive sonorità dei Funk Rimini a base di future funk, nu soul, hip hop e broken beat, suoni allineati alle correnti Brainfeeder, che prendono forma attraverso synth d’annata, batterie elettroniche, basso, chitarra e una vocalità avvolgente in live magici ed esplosivi.

Anche quest’anno, poi, il Sei proporrà alcune date Off. Martedì 16 agosto (prevendite attive su Dice.fm, TicketOne e VivaTicket) in Piazza Libertini a Lecce si concluderà l’attesa (che si protrae da due anni a causa della pandemia) per il live degli statunitensi Pixies, una delle band più importanti della storia del rock che ha aperto la strada a pesi massimi della musica come Nirvana, Radiohead e Pearl Jam.