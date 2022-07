“Chimica” un brano spudorato e divertente che è stato da subito un successo, non solo perché ha visto tornare sul palco una delle icone italiane degli anni ’80 ancora in splendida forma ma, anche perché ha permesso al pubblico di scoprire un’artista che con il suo album d’esordio “Camouflage” ha entusiasmato pubblico e critica tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche, vincendo la prestigiosa Targa Tenco come miglior esordio. Ditonellapiaga è certamente una delle rivelazioni più intriganti dell’ultimo Festival di Sanremo, il suo duetto con Donatella Rettore è stato esplosivo e, bisogna dirlo, dietro ogni dettaglio di quell’esibizione c’è il suo zampino, tutta la vena artistica di una cantautrice 25enne romana il cui vero nome è Margherita Carducci.

Stasera Ditonellapiaga si esibirà nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto in occasione della giornata di chiusura della sedicesima edizione del Sei Festival, evento ideato, prodotto e promosso da Coolclub.

Dopo Sanremo e il disco di platino arriva la Targa Tenco. Come stai vivendo questo grande successo?

«Sanremo mi ha reso felice ma è legato ad un solo brano, la Targa Tenco essendo un riconoscimento alla scrittura, mi rende molto orgogliosa visto il grande lavoro che c’è dietro a un disco di 13 brani».

Il duetto con la Rettore è stato una tra le performance più belle di questo festival. Come è nata l’idea di cantare il brano con lei?

«Il brano era stato pensato sullo stile provocatorio della Rettore, quando l’ho fatto ascoltare alla discografica l’ha notato subito e quindi mi ha proposto il duetto».

C’era davvero chimica fra voi?

«Lei mi ha considerato come una figlia, mi ha accudito, coccolato e protetto. Come in qualsiasi rapporto lavorativo a volte, a causa di alcuni tratti del carattere, ci si può scontrare. È successo anche a noi, lei è un po’ diciamo “punk” mentre io sono un po’ più precisetta».

Chimica parla in qualche modo di un amore libero e senza pregiudizi, con un velo di ironia. Che rapporto hai con l’ironia?

«Mi diverte molto e la ricerco sempre, è proprio il mio modo di approcciarmi alla vita».

Sulla copertina di Camouflage sei mimetizzata tra le amiche di tua nonna. Perché hai scelto questa immagine?

«Il disco è molto eclettico e volevo lavorare sul concetto di mimesi ma rimanendo, come il camaleonte, me stessa e così, per tradurla visivamente, ho usato un’immagine familiare che mi ricorda la mia infanzia: mia nonna con tutte le sue amiche e io che mi diverto a mischiarmi fra loro. La trovavo di impatto, divertente e glamour».

Nel tuo primo disco si incontrano diversi generi, ma la tua vera anima qual è?

«Il soul ma, ho un background anche un po’ R&B».

C’è un brano a cui sei più legata?

«Sì e si chiama “Come fai”, è un brano molto catartico, quando ho finito di scriverlo è come se mi fossi liberata di un peso».

Come hai capito che saresti diventata una cantante?

«È stato un percorso lungo, ho sempre cantato ma non l’ho capito subito. Dopo l’Accademia di Teatro ho capito di voler essere una cantante più che un’attrice. E il teatro mi ha molto aiutato nella scrittura».

Il Sei Festival ha proposto un fitto programma di concerti, incontri, proiezioni e altri momenti di confronto con il claim #ShapeTheFuture, un chiaro invito ad avere fiducia nel domani: reimmaginare il futuro, riscriverlo, ridisegnarlo. L’ultima serata si aprirà alle 21 nella Sala Cavallerizza con la proiezione del documentario “Jagged – Alanis Morisette” di Alison Klayman, a cura di Seeyousound Lecce. Sempre alle 21 mentre sulle terrazze si conclude l’ascolto immersivo a cura di Flower of Sound, nell’atrio prende il via il live di Adastra. Dalle 21.30 nel Fossato (ingresso 15 euro - Biglietti su Dice.fm) sul palco la performer LaHasna, milanese di origini marocchine con sonorità che richiamano il mondo arabo, e Ditonellapiaga. Subito dopo il concerto, in consolle ci sarà Rome In Reverse, trio che propone un mix tra dance, techno, dub e trip hop, e Ceri, uno dei produttori tra i più innovativi e influenti della scena italiana tra cui: Salmo, Coez, Calcutta, Franco 126, Frah Quintale e Crookers.