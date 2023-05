Musica per tutti gusti dal cantautorato all’underground, dal pop alle band e chi più ne ha più ne metta: ecco rimpolparsi ancora il calendario della diciassettesima edizione del SEI, festival musicale funambolico nato in Salento ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci.

Gli appuntamenti per l’estate 2023 che prenderanno vita nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto vedranno nomi della musica d’autore italiana come Niccolò Fabi l’8 agosto e il 16 rock come Nada, e poi Calibro 35, Federico Dragogna, Clap!Clap!, ecc ecc. Mentre tutte le prevendite dei concerti annunciati sono già attive su TicketOne e Dice, ripartiamo con uno sguardo cronologico, aggiungendo i nuovi nomi.

Primo appuntamento il 16 luglio

Primo ad arrivare sarà il 16 luglio alle 22 l’annunciato concerto alternative rock di Thurston Moore (ingresso 25 euro). Le novità arriveranno dal 27 al 29 luglio quando il Castello Volante di Corigliano d’Otranto si accenderà ogni giorno con un nuovo ritmo: dal rock alla musica d’autore fino all’elettronica. Giovedì 27 arrivano in prima serata gli Shame (dalle 22 - ingresso 23 euro) band inglese che, vissute le sue stagioni post punk, oggi propone “influenze eclettiche”, da Lou Reed ad opere più melodiche in un reale caleidoscopio di sfumature punk, jazz e anche no wave. Si prosegue sul palco venerdì 28 luglio con i Calibro 35, sempre dalle 22 (ingresso 18 euro) una band cult formata da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli: tra le collaborazioni il gruppo vanta quelle storiche con Iggy Pop, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato.

Arriva anche Federico Dragogna, chitarrista, cantante, compositore, autore, produttore arrivato al primo progetto solista dopo vent’anni con la band Ministri.

Ultima tappa della singolare tre giorni è sabato 29 luglio (alle 22 - ingresso 12 euro) con Bluem, progetto di Chiara Floris, cantautrice e produttrice, Okgiorgio, musicista e produttore riconoscibile per un mix di suoni elettronici ricercati tenuti assieme da un uso originale delle parti vocali, Tony Scorpioni, più melodico, romantico e vintage. Poi sarà l’ora dell’etno-elettronica con Clap! Clap!, praticamente è un pioniere del genere (anche noto per collaborazioni con Paul Simon, Marco Mengoni, ecc).

L'8 agosto arriva Fabi

Si prosegue poi, sempre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, martedì 8 agosto (alle 22 – ingresso 28,75 euro) con la musica d’autore di Niccolò Fabi. È il vero concerto italiano, questo del cantautore romano, tra i fiori all’occhiello del festival: in Salento arriva il tour acustico di Fabi, musica e voce estesa tra chitarra e pianoforte in una ricca scaletta scelta tra oltre 25 anni di musica.

Sei Festival continuerà l’11 agosto con Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band e New York Ska-Jazz Ensemble a Melpignano alle 21.15 (ingresso 28,75 euro). Domenica 13 agosto a Lecce poi approda una tappa del tour di Nada con il rock ricco di sfumature di questa artista poliedrica e storica, da “Amore Disperato” a “Ma che freddo fa” fino ai brani del suo nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.