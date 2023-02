Scaletta serata cover Sanremo 2023: iniziano Ariete e Sangiovanni, chiudono Colla Zio e Ditonellapiaga

Scaletta Sanremo 2023 di stasera, venerdì 10 febbraio. È la serata cover, quella riservata ai duetti. Medley, grandi classici e qualche sorpresa: la serata delle cover e dei duetti è appuntamento cult del festival, sulle note dei successi degli anni dai '60 ai 2000. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto: il televoto (che avrà un peso del 34%), i giornalisti (33%) e la giuria demoscopica (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti. La coconduttrice della serata è l'attrice Chiara Francini. Il cast di Mare fuori canterà la sigla della serie cult; Morandi ricorderà Lucio Dalla che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo. A Peppino di Capri sarà consegnato il premio alla carriera.

Serata cover, la scaletta

Ariete & Sangiovanni - "Centro di gravità permanente" (Franco Battiato) Will & Michele Zarrillo - "Cinque giorni" (Michele Zarrillo) Elodie & BigMama - "American woman" (Lenny Kravitz) Olly & Lorella Cuccarini - "La notte vola" (Lorella Cuccarini) Utimo & Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti Lazza & Emma & Laura Marzadori - "La fine" (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) Tananai & Don Joe & Biagio Antonacci - "Vorrei cantare come Biagio" (Simone Cristicchi) Shari & Salmo - Medley di Zucchero "Hai scelto il diavolo in me" Gianluca Grignani & Arisa - "Destinazione paradiso" (Gianluca Grignani) Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo - Medley di Edoardo Bennato Articolo 31 & Fedez - Medley Articolo 31 Giorgia & Elisa - "Luce (Tramonti a nord est)" (Elisa) / "Di sole e d'azzurro" (Giorgia) Colapesce Dimartino & Carla Bruni - "Azzurro" (Adriano Celentano) I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi - "La forza della vita" (Paolo Vallesi) / "Anima mia" (I Cugini di Campagna) Marco Mengoni & Kingdom Choir - "Let it be" (The Beatles) Gianmaria & Manuel Agnelli - "Quello che non c'è" (Afterhours) Mr. Rain & Fasma - "Qualcosa di grande" (Cesare Cremonini) Madame & Izi - "Via del campo" (Fabrizio De Andrè) Coma_Cose & Baustelle - "Sarà perché ti amo" (Ricchi e Poveri) Rosa Chemical & Rose Villain - "America" (Gianna Nannini) Modà & Le Vibrazioni - "Vieni da me" (Le Vibrazioni) Levante & Renzo Rubino - "Vivere" (Vasco Rossi) Anna Oxa & Iljard Shaba - "Un'emozione da poco" (Anna Oxa) Sethu & Bnkr44 - "Charlie fa surf" (Baustelle) LDA & Alex Britti - "Oggi sono io" (Alex Britti) Mara Sattei & Noemi - "L'amour toujours" (Gigi D'Agostino) Paola & Chiara & Merk & Kremont - Medley di Paola & Chiara Colla Zio & Ditonellapiaga - "Salirò" (Daniele Silvestri)

Ascolti, i dati della terza serata

Sono stati 9 milioni 240 mila, pari al 57.6% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.25 all'1.59) condotta da Amadeus e Gianni Morandi. Ascolti ancora al top per l'Amadeus quater: il 57.6% realizzato ieri dalla terza serata di Sanremo si conferma la media di share più alta dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raccolse il 60.52%. «Sono dati fantastici, si parla di servizio pubblico, e tutto questo è accaduto in maniera prepotente e netta. Io cerco di fotografare questi momenti perché nulla è scontato». Così Amadeus commentando i dati d'ascolto della terza serata del festival di Sanremo. «Sono felice che tutta la giornata Rai a cascata abbia un incremento, tutto viene illuminato, e questa è la forza del festival e delle canzoni», aggiunge il conduttore.

Classifica terza serata

Sanremo 2023, la classifica della terza serata. A votare la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Stilata una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa, viene definita una nuova classifica complessiva.

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Mr. Rain

4 Lazza

5 Tananai

6 Madame

7 Rosa Chemical

8 Colapesce Dimartino

9 Elodie

10 Giorgia

11 Coma_Cose

12 Gianluca Grignani

13 Modà

14 Paola & Chiara

15 LDA

16 Ariete

17 Articolo 31

18 Mara Sattei

19 Leo Gassmann

20 Colla Zio

21 Levante

22 Cugini di Campagna

23 gIANMARIA

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu

