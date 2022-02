Scaletta finale Sanremo 2022: ordine quinta serata (e i favoriti). Sabrina Ferilli con Amadeus, Mengoni superospite

Scaletta della quinta serata (la finale) di Sanremo 2022 il 5 febbraio . È il giorno dell'attesissima finale del Festival, seguitissimo quest'anno e campione di ascolti con lo share che in alcune serate ha battuto ogni record. Dopo la serata cover di ieri sera, i 25 Big in gara torneranno ad esibirsi con le loro canzoni: i favoriti sono Mahmood e Blanco, con la loro «Brividi». Si contenderanno il primo posto, con ogni probabilità, con Elisa e la sua «O forse sei tu». Con Amadeus sul palco a condurre la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli. Grande attesa per Marco Mengoni, il super ospite a sorpresa della finalissima: atteso un omaggio a Lucio Dalla.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2022, gaffe ed errori della terza serata: li avevi notati... SANREMO 2022 Sanremo 2022, Emma inseguita dai carabinieri dopo il Festival... PERSONE Sabrina Ferilli conduce la finale di Sanremo 2022: «Non... FESTIVAL Drusilla Foer, il monologo sull'unicità a Sanremo:... IL FESTIVAL Sanremo, Iva Zanicchi gela Drusilla Foer: «Hai qualcosa... ADNKRONOS Sanremo 2022, Drusilla-Zorro e il naso di Amadeus SANREMO 2022 Ariston in piedi per Cesare Cremonini: show, eleganza ed emozione. E... SANREMO 2022 Drusilla Foer perfetta, si aggiudica la "sfida" delle... SPETTACOLI Sanremo 2022, Drusilla Foer conduce al fianco di Amadeus la terza... SANREMO 2022 Chi è Gianluca Gori, l'alter ego di Drusilla Foer:...

Sanremo 2022, classifica: Morandi (con Jovanotti) vince la serata delle cover. Mahmood-Blanco ancora in vetta alla graduatoria generale

Sanremo 2022, Marco Mengoni ospite nella finale di sabato 5 febbraio

Scaletta quinta serata Sanremo 2022 (cliccando sulla canzone, testo e significato)

1. Giusy Ferreri – Miele

2. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

3. Fabrizio Moro – Sei tu

4. Aka7even – Perfetta così

5. Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

6. Dargen d'Amico – Dove si balla

7. Irama – Ovunque sarai

8. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

9. Michele Bravi – Inverno dei fiori

10. Rkomi – Insuperabile

11. Mahmood e Blanco – Brividi

12. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

13. Tananai – Sesso Occasionale

14. Elisa – O forse sei tu

15. Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

16. Iva Zanicchi – Voglio amarti

17. Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

18. Matteo Romano – Virale

19. Ana Mena – Duecentomila ore

20. Sangiovanni – Farfalle

21. Emma – Ogni volta è così

22. Yuman – Ora e qui

23. Le Vibrazioni – Tantissimo

24. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

25. Noemi – Ti amo non lo so dire

La classifica generale della quarta serata#Sanremo2022 pic.twitter.com/BgieGwTvnd — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Il voto, la classifica finale e il vincitore

Nella serata finale le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il televoto e, la media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni. A quel punto, le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il televoto, la giuria della stampa, tv, radio e web e della “demoscopica 1000”, con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%: giuria della sala stampa, tv, radio e web 33%; "demoscopica 1000" 33%. La canzone e l'artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitore di Sanremo 2022. Allo stesso modo verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone classificate.

Sanremo 2022, gaffe ed errori della terza serata: li avevi notati durante la puntata?

Sanremo 2022, Emma inseguita dai carabinieri dopo il Festival riprende la scena col cellulare: «Quanto vale al FantaSanremo?»

Ospiti della finale di Sanremo

Con Amadeus a condurre la finale ci sarà Sabrina Ferilli, quinta e ultima co-conduttrice dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Dalla Costa Toscana l'ormai coppia consolidata Fabio Rovazzi e Orietta Berti mentre l'attesa è per Marco Mengoni, super ospite della finalissima: previsto un omaggio a Lucio Dalla.