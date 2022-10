Sapori di Puglia a Roma: al Festival del Cinema orecchiette, caciocavallo, burrate e panzerotti. Ecco il menu

I sapori di Puglia sbarcano alla Festa del Cinema di Roma: orecchiette, panzerotti, pucce, caciocavallo impiccato saranno i protagonisti dell'area food all’Auditorium Parco della Musica che, dal 13 al 23 ottobre 2022, ospiterà la kermesse cinematografica. E' grazie a Foodpolis, nato da un'idea di Noao srl, società di consulenza, eventi e servizi di promozione enogastronomica, composta da un team giovane con basi in Puglia e nel Lazio, che la città del gusto parlerà pugliese.

La zona food

Undici giorni di street food, caffetteria, ristorante, vineria, cocktail bar, food market in cui Foodopolis spalanca le sue porte da mattina a sera (dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al dopo cena) a tutti i visitatori dell’Auditorium. Undici giorni all’insegna di sapori da scoprire, di alto artigianato gastronomico e autentica cucina pugliese, come rappresentazione di un territorio generoso, fatto di prodotti straordinari e di imprenditori votati al rinnovamento continuo delle tradizioni. Sarà un vero e proprio luna park del gusto di circa 900 mq, dove si potrà pranzare o cenare all’interno del Ristorante alla carta con 100 posti a sedere, degustare un aperitivo o mangiare cibo pugliese in versione "da strada" nello spazio dedicato al Live Food. Qui, oltre ad assaggiare ogni tipo di prelibatezza “da passeggio”, sarà possibile assistere alla preparazione "live" delle orecchiette, di panzerotti, focacce, pucce, caciocavallo impiccato, tipico delle zone del Gargano, degli spaghetti all’assassina. A garantire un’esperienza completa la Vineria che assicura, oltre ad un’accurata selezione di cantine pugliesi, vitigni autoctoni laziali e non solo per degustazioni indimenticabili, grazie alle partnership con le associazioni ‘Le Donne del vino’ di Puglia e Lazio, la Bottega del vino di Lernia di Trani, collettore delle aziende produttrici di vino, e Compravini. Prevista, inoltre, una Zona garden per party privati o di promozione aziendale e un’Area VIP.

Il menu

E sarà tripudio di sapori e sentori grazie al menu proposto dall'antipasto al dolce, passando per il nettare degli dèi. Le orecchiette, le cime di rapa, il pomodoro, le burrate, le olive, la focaccia alla barese, il caciocavallo podolico, il capocollo e le bombette di Martina Franca, i panzerotti e tante altre specialità saranno protagoniste indiscusse di questi 11 rutilanti giorni di festa continua, tra le ultime proposte del cinema internazionale e italiano e le prelibatezze pugliesi garantite da Noao.

Non mancherà il Drink bar in cui si sorseggeranno, ad esempio, gin autoctoni pugliesi come il gin ‘Gina’, ma anche ‘Pugliarello’, liquore artigianale derivato dalle foglie d’ulivo e l’Amaro Bastaldo.