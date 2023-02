Sanremo a “Un giorno da pecora”: Decaro si piazza secondo con «Io vagabondo»

Non è il vero Sanremo ed è tutto da ridere. Il senatore di Fdi Lucio Malan trionfa nella 4° edizione dello show di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Buona performance del sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha interpretato 'Io Vagabondo'. Premio alla peggiore interpretazione al presidente della Toscana Giani. A giudicare i cantanti in gara Pupi Avati, Simona Ventura e Ivan Zazzaroni col placet di Lamberto Dini.

Una kermesse tutta da ridere

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan trionfa nella 4° edizione di Un Sanremo da Pecora, l’unico festival al mondo, firmato ‘Un Giorno da Pecora’, in cui a sfidarsi a colpi di ugola sono politici di ogni schieramento. Coppa per l'ultimo classificato, invece, al presidente della Toscana Eugenio Giani. Condotto come sempre da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il ‘Sanremo da Pecora 2023’ andrà in onda su Rai Radio1 domani, 10 febbraio, alle 13.30 e sarà disponibile anche su Raiplay.

La line up della kermesse canoro-politica, quest’anno, è stata letteralmente da brividi: dalla deputata Cinquestelle Vittoria Baldino al sindaco di Bari Antonio Decaro, dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri a quello della Camera Giorgio Mule’ passando, tra gli altri, per il governatore della Toscana Eugenio Giani e per la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano. Insieme a loro, nella Sala A di Via Asiago, le altre ‘star’ della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d’orchestra d’eccezione, il forzista Francesco Paolo Sisto, alle tastiere, e dalla chitarra del presidente del Molise Donato Toma, che ha anche duettato con Gasparri. A valutare gli artisti in gara è stato invece un trio capitanato da Simona Ventura, che di Sanremo se ne intende, visto che lo ha anche condotto, dal regista Pupi Avati e dal giurato di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni. Ad apporre la firma sui voti dei giudici l’ex premier, più volte ministro ed ex direttore della Banca d’Italia Lamberto Dini.