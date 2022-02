Scaletta prima serata Sanremo 2022: la lista dei cantanti e gli ospiti. Attesa per i Maneskin, Berrettini e i Meduza

Scaletta prima serata Sanremo 2022 il 1° febbraio. I primi dodici Big in gara, i Maneskin, i Meduza con la loro musica dance, il numero uno del tennis italiano Matteo Berrettini e ovviamente Fiorello. All'Ariston la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo è praticamente pronta. Prende il via stasera, in diretta su Rai 1, la kermesse più attesa della musica italiana. Sul palco, accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus, ci sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano, 50 anni di carriera e oltre 200 film con i più grandi registi: tra leggerezza e impegno, porterà all'Ariston anche i temi dell'ecosostenibilità.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2022

Confermati i cantanti che si esibiranno la prima serata, ma l'ordine delle esibizioni è ancora da stabilire: verrà ufficializzato poco prima dell'inizio.

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen d'Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

I loro brani verranno votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della giuria della stampa, tv, radio e web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio) e si avrà così la prima classifica del festival. «Marcato a uomo» da mesi, all'Ariston tornerà Fiorello, per due o forse tre momenti di spettacolo in cui coinvolgerà l'amico Amadeus e farà sponda con il pubblico, tornato a riempire il teatro. E chissà che non si misuri in qualche «scambio» anche con Berrettini, appena salito al sesto posto del ranking Atp.

Il ritorno dei Maneskin

Apertura in grande stile anche grazie al ritorno «a casa» dei Maneskin, sul palco che li ha consacrati nel 2021 con Zitti e buoni, proiettandoli verso un'inarrestabile cavalcata internazionale. Debutto al festival per i Meduza: il trio di producer italiani Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, 8 miliardi di stream, centinaia di certificazioni worldwide, sarà sul palco con Hozier, con cui divide il brano dei record Tell It To My Heart.