Bocelli a Sanremo 25 anni dopo la vittoria nelle Nuove Proposte

Tra i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.Bocelli, icona della musica italiana nel mondo, torna sul palco del Teatro Ariston da quel 1994, quando con giubbotto di pelle e grande emozione, entusiasmò tutti con un'impeccabile esibizione al pianoforte de "Il mare calmo della sera", che gli valse il primo posto tra le Nuove Proposte. Sempre al fianco della sua storica casa musicale Sugar, Bocelli ritorna a Sanremo con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una stella sulla Walk of Fame, e innumerevoli primati in tutto il mondo. Ultimo quello di aver conquistato il n.1 della classifica sia americana (la Billboard200) che inglese - nella stessa settimana - con il suo ultimo album "Sì"; risultato incredibile che gli ha permesso di entrare nella storia, come primo italiano in assoluto ad aver raggiunto un simile traguardo. Bocelli, primo super ospite di questa 69edizione del Festival, sul palco sarà accompagnato dal figlio Matteo (20 anni), promessa della musica, al suo debutto discografico insieme al padre nel brano "Fall on Me" – canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film "Lo Schiaccianoci e i sette regni" e contenuta nell’album “Sì”. Il tenore dopo Sanremo è atteso al Metropolitan Opera House di New York, il teatro d'opera più grande del mondo, con due date sold out da mesi (10 e il 17 febbraio). Lo spettacolo, intitolato “Three Centuries of Love” permetterà di ascoltare live canzoni, arie d’opera e duetti con ospiti speciali. E, a sorpresa, arriva anche un grande concerto in Italia. Il prossimo 20 maggio Bocelli torna nello storico Teatro San Carlo di Napoli dopo tredici anni, proponendo un programma lirico che sarà pressoché il medesimo in cartellone al Metropolitan (prevendite aperte oggi).