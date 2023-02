Sanremo, questa sera in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli ospiti anche Roberto Benigni

Per la prima volta nella storia del Festival, questa sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa di presentazione della 73esima edizione del Festival in onda questa sera su RaiUno. Il presidente sarà accompagnato salla dalla figlia Laura, ma non salirà sul palco: il presidente assisterà alla gara sonora dalla platea.

Le parole di Amadus

«Ho il piacere e l'onore di annunciare che questa sera sarà presente in sala per la prima volta nella storia della Repubblica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Così Amadeus ha fatto "l'annuncio degli annunci" durante la conferenza stampa di presentazione della puntata d'esordio del 73esimo festival di Sanremo.

«Sono emozionato ma soprattutto grato al presidente Mattarella di aver accettato il mio invito - ha aggiunto il conduttore - e per questo devo ringraziare il consigliere per la comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso e i giornalisti che lavorano da tempo perché questo possa accadere». «Mi sembra importante sottolineare come la presenza del presidente Mattarella all'Ariston testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, della musica e della canzone italiana, di cui il festival è la massima espressione», ha aggiunto Amadeus.

Alla presenza del presidente della Repubblica verrà ricordato anche il 75esimo anniversario della Costituzione italiana: sul palco anche Roberto Benigni.