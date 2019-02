Boomdabash, a Sanremo il reggae del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Considerata una delle migliori reggae band italiane, i Boomdabash sono tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo con il barano “Per un Milione” dopo aver dominato l’airplay radiofonico al fianco di Loredana Berté con il singolo Non ti dico no, fresco della certificazione doppio disco di platino in vetta alla classifica " Top 100 of the Year". Per l’occasione la band pubblicherà una nuova versione del loro ultimo disco, Barracuda, intitolata Barracuda Predator Edition, in uscita l’8 febbraio per Polydor (Universal Music Italia).Nella nuova versione del disco troveranno spazio i brani della prima edizione, compresi i duetti con AlboRosie, Jake La Furia, Fabri Fibra, Sergio Sylvestre e Rocco Hunt. Nella sera dei duetti del venerdì sul palco di Sanremo con i Boomdabash ci sarà Rocco Hunt. La band salentina è composta da Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), entrambi voci del gruppo, Blazon (Angelo Cisternino, il dj) e Mr. Ketra (Fabio Clemente, il beatmaker).