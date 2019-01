Sanremo, ecco quali saranno i primi 12 ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanremo 2019: ecco i primi 12 ospiti dei duetti della quarta serata. In occasione degli ascolti in Rai dei brani di Sanremo 2019, Claudio Baglioni il direttore artistico della 69' edizione del Festival, ha comunicato i primi dodici ospiti che duetteranno con gli artisti in gara sul palco dell’Ariston l’8 febbraio. Come previsto da regolamento, nella quarta serata della kermesse si esibiranno tutti i 24 artisti, reinterpretando la canzone con la quale sono in gara insieme a uno o più ospiti speciali. Ecco i primi 12 accoppiamenti. Gli altri verranno comunicati a breve. I salentini Boomdabash si esibiranno con Rocco Hunt e Francesco Renga sarà accompagnato dall'autore del suo brano, il brindisino Bungaro (che lo scorso anno aveva partecipato al Festival con Ornella Vanoni e Pacifico), e da una performance dell'etoile Eleonora Abbagnato.I due vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo torneranno nuovamente sul palco dell’Ariston, Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo, anche lui vincitore della scorsa edizione della manifestazione ma nella categoria Giovani, mentre Ermal Meta duetterà con Simone Cristicchi.Tra gli altri cantanti annunciati troviamo Manuel Agnelli che si esibirà in coppia con Daniele Silvestri, Neri Marcorè che canterà insieme a Nek, Brunori Sasche affiancherà gli Zen Circus. A completare l’elenco dei dodici duetti ci sono Syria con Anna Tatangelo, Guè Pequeno insieme a Mahmood, Beppe Fiorello con Paola Turci, Paolo Jannacci insieme a Enrico Nigiotti e Irene Grandi con Loredana Bertè.