Chiara Ferragni con la maglia di Baschirotto, Elodie come Giacomino e Anna Oxa all'Isola: i meme (pugliesi) della prima serata di Sanremo

Anna Oxa, Elodie e non solo. Anche la Puglia partecipa al grande successo della prima serata di Sanremo. E da qui partono, con la consueta ironia e quella neppur troppo celata capacità di non prendersi troppo sul serio, alcuni meme irriverenti. Sui social anche le pagine pugliesi scrivono, commentano, in alcuni casi con un pizzico di volgarità e in alcuni casi, invece, in maniera più sottile.

L'ironia dei pugliesi

Primo punto sul quale fare ironia: la scritta di Chiara Ferragni sulle spalle. "Sentiti libera". Secondo gli Autogol, pagina satirica sul calcio, quella sarebbe dovuta essere la maglietta di Federico Baschirotto, del Lecce, sempre più protagonista sui social. E quindi: 6 Baschirotto, con tanto di numero di maglia. Per "Che schifo i paesany", una pagina Instagram molto diffusa in Salento, invece Chiara Ferragni malediva il freddo con una scritta sulle proprie spalle. Volgarità a parte, fa freddo e che fai? Non lo dici a tutto il mondo? A Tricase stamattina ha persino nevicato, tanto per fare un esempio.

E ancora: l'esibizione di Anna Oxa è diventata la sigla dell'Isola dei famosi. Mentre in tanti hanno "sbavato" per Elodie e per quel "vedo non vedo" durante l'esibizione. Elodie, arrivata seconda, artista romana ma adottata dal Salento, diventa così una delle star della prima serata. Era del resto una delle più attese. Su Twitter c'è anche qualche "paragone" irriverente, firmato dalla Gialappa's Band.