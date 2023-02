​Sanremo e fiori d'arancio, i Coma Cose si sposano: l'annuncio in conferenza stampa

Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Sanremo. Fausto Zanardelli (noto anche come Fausto Lama) e Francesca Mesiano (alias California), in arte Coma Cose, si sposeranno.

Ad annunciarlo sono stati proprio i componenti del duo indie-pop, tra le rivelazioni del Festival nel 2022 e che a Sanremo 2023 portano il brano “L’addio” che parla di un momento di crisi che ha vissuto la coppia ma che li ha anche aiutati a guardarsi dentro… e ora sono convinti. Lo vogliono!

L'annuncio

A lanciare la notizia in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata in programma oggi è California (pseudonimo di Francesca Mesiano), con il compagno Fausto Zanardelli, mostrando l'anello. La sala stampa ha applaudito il lieto annuncio e c’è chi ha urlato: “Io lo so perché, perché secondo me aspetti un bambino”. Un’ipotesi subito smentita dalla stessa artista: “Eccola, no, non ancora, chi lo sa magari in futuro ma per ora no”.

Quale occasione migliore, se non il palco dell'Ariston, per una proposta in grande stile, ma la coppia rifugge l'idea: "Nessuna proposta di matrimonio in diretta alla Finale, non faremo come i Ferragnez, sarebbe troppo fiction, è un atto intimo. Ma ci sposeremo". E sulla data dicono “Dobbiamo un po' capire come fare con gli impegni lavorativi, ma decidiamo dopo Sanremo. Comunque ve lo faremo sapere, credo".