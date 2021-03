Sanremo 2021, pagelle prima serata. Achille Lauro (10), i Maneskin (9): vince la trasgressione

Sanremo 2021 parte già con qualche veleno. Si fa sempre (troppo) tardi. E apparte qualche momento di show (vedi Achille Lauro) la serata è vuota come le poltrone dell'Ariston. Vincono i giovani più trasgressivi: la 18enne Madame che si presenta sul palco a piedi nudi e la grinta dei Maneskin (9). Damiano con quella tutina attilata anni '70 si esibisce a mezzanotte e riesce a risvegliare il popolo femminile. Miracolo.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus debutta al PrimaFestival e non convince. Il popolo social la boccia: voto 5. Non è facile avere i riflettori puntati addosso e soprattutto avere a che fare con non pochi pregiudizi. Impacciata, poco naturale: ci si chiede se fosse il caso di portarla al Festival. Come congiunta va bene, come presentatrice un po' meno.

Fiorello e Amadeus (e le poltrone vuote) 9. La loro amicizia, anche quest'anno, è la cosa più bella del Festival. Se ne vanno in giro mano nella mano come due scolaretti in mezzo alla platea vuota - la nota più triste di questa edizione - ma le loro risate ci fanno dimenticare anche questo. Alle poltrone Fiore dedica persino un discorso: «Non avete mai potuto vedere il Festival, avete visto sempre la parte peggiore dell'essere umano». Poi tenta di coinvolgere le poltrone in una coreografia di gruppo: «Sù i braccioli, giù i braccioli». Ed è già un tormentone. E i meme (Morgan in primis) si sprecano.

Diodato 10. «L'ultimo momento felice di un intero paese. Era l'8 marzo del 2020», ricorda Amadeus. Diodato torna su quel palco un anno dopo e il suo "Fai rumore" assume tutto un altro significato. Intenso.

Matilda De Angelis 9 Ci piace. E' giovane, simpatica, ci ha reso fieri persino a Hollywood e sa anche cantare. Sul palco si emoziona com'è giusto che sia. «Ce l'ho fatta», sospira dopo aver superato la temutissima prova della scala. «Questo palco ti fa dimenticare tutte quelle cose che sai fare, anche quelle basiche, come produrre saliva». Poi fa una frecciatina su Naomi (di cui ha preso il posto). E' una di noi.

Fiorello (cappa e rossetto) bacia Amadeus e canta "Grazie dei Fiori"

Loredana Bertè 10 Ci vuole tutta la grinta di Loredana che dall'alto dei suoi 70 anni porta il femmincidio sul palco dell'Ariston, tenendo con lei una scarpa rossa, e ricordando a tutte le donne: «Al primo schiaffo bisogna denunciare». Si esibisce in un medley delle sue canzoni più belle, da Mare d'inverno a Non sono una signora e Sei bellissima. Peccato la mancata standing ovation. L'avrebbe meritata tutta.

Fedez e Francesca Michielin (8) Il voto non è tanto alla canzone quanto alla commozione di Fedez che alla fine della sua esibizione si commuove e abbraccia Francesca. E' sposato con l'influencer italiana più famosa del mondo, Chiara Ferragni, è di casa con le star Usa, ma conserva ancora quella straordinaria emozione della prima volta. I due eseguono il brano con un nastro tra le due aste dei microfoni, poste a distanza "di protocollo" di un metro e mezzo. Poi alla fine rompono le righe per abbracciarsi, mentre gli occhi di Fedez si inumidiscono di lacrime. Torneremo tutti ad abbracciarci, ne siamo sicuri.

Achille Lauro 10 Era difficile riuscire a stupire dopo le performance dello scorso anno. E invece Achille ci è riuscito anche stasera. Esagerato, trasformista, mischia sacro e profano. Piume rosa, capelli blu e un'armatura che potrebbe ricordare quelle dei manga giapponesi non fosse per i glitter, e poi a metà esibizione lacrime di sangue che scendono copiose sul volto truccato. Riferimenti alla croce di spine di Gesù, alle statue di Madonne e Santi piangenti. C'è chi lo ama e chi lo detesta. ma, diciamolo, in una serata non proprio memorabile è tra i punti più alti.

Noemi 8 La nuova Noemi, tra grinta e delicatezza, piace. Il palco la esalta e il brano dal vivo, con le acrobazie della sua voce, ne guadagna.