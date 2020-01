Sanremo 2020, Amadeus: «Leotta, Bellucci e Rodriguez: ecco le mie 10 prime donne»

«Sarà un Festival mai visto prima». Sanremo 2020 inizierà il 4 febbraio e Amadeus promette un evento straordinario, mettendo in campo un poker di donne: ben 10. Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello tra le prime donne che saranno sul palco del 70esimo Festival, presenti oggi alla conferenza stampa di presentazione. E ancora Monica Bellucci, Sabrina Salerno e Georgina Rodriguez. Ponendo fine anche alla polemica che riguarda la giornalista Rula Jebreal: «Non è una scelta politica».

Emozionato Amadeus: «Presentare Sanremo è tutto ciò che sogna uno che fa questo mestiere. Non l'avrei mai immaginato. Ho subito pensato di voler fare un Festival che potesse stupire. Mai adagiandomi sulle 69 edizioni precedenti. Volevo fare un Sanremo che guarda al futuro. L'intera città deve pulsare durante le 5 giornate.

Ci saranno tante donne che raccontano storie diverse, che hanno ruoli ed età diverse. Ho invitato amiche, persone che stimo, che mi incuriosiscono.

Intanto la politica già si abbatte sul Festival con il cambio dirigenziale e l'uscita di scena di Teresa De Santis, ex direttore di Rai1: «Siamo professionisti, sappiamo che la Rai ha una panchina lunga. Quello che conta è il progetto. Nulla si è fermato. E Nessuno riesce a fermare la Rai», dice Antonio Marano, presidente Rai pubblicità.



GLI OSPITI

«Fiorello è la prima persona che mi ha chiamato», confida Amadeus: «Ti ricordi cosa ci siamo promessi 35 anni fa? - gli ho detto - Se un giorno dovessi fare Sanremo tu devi essere con me. Ed è la prima cosa che ho fatto. Ho già prenotato la camera davanti a me. Lui si sveglia alle 6, io dormirei un paio d'ore di più. Così come Tiziano Ferro, lo volevo come ospite ma volevo che fosse tutte le sere con me. E Benigni, io sono un suo fan. E' pazzesco».

Proprio Fiorello invia un video di saluti durante la conferenza stampa: «Io non sono sicurissimo, ti viene l'ansia».

Meghan arriva al Festival di Sanremo? Il consiglio degli esperti ad Amadeus

QUI LA DIRETTA



LE DONNE

Francesca Sofia Novello, modella, fidanzata di Valentino Rossi, «scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro». Laura Chimenti, uno dei volti più belli del Tg1 che confessa: «Quando in diretta Fiorello mi disse "sarai ospite a Sanremo" io sono caduta dalle nuvole, pensavo fosse una battuta». Antonella Clerici: «E' una grandissima amica - dice Amadeus - Il fatto che abbia accettato subito mi fa piacere, sa che potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco».

E ancora Diletta Leotta, uno dei primi nomi usciti: «Amo lo sport - spiega Amadeus - lei aveva già avuto una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi di tutto». Emma D'Aquino, anche lei giornalista del Tg1. Monica Bellucci, sarà l'ospite della seconda serata. Mentre Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, probabilmente nella serata di giovedì.

E poi Rula Jebreal: «Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne - continua - Mi occupo di spettacolo, non di politica. Quando si dà risalto alle donne, non c'è colore della pelle». Sabrina Salerno, icona sexy degli anni '90: «Mi piace portare su quel palco una donna che ancora oggi può raccontarci qualcosa». E infine Mara Venier, la signora della Domenica di Rai1. «Mi ha detto mi tocca mettermi a dieta». PRIMA FESTIVAL Emma Stoccolma e Gigi e Ross saranno i conduttori. modella, fidanzata di Valentino Rossi, «scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro»., uno dei volti più belli del Tg1 che confessa: «Quando in diretta Fiorello mi disse "sarai ospite a Sanremo" io sono caduta dalle nuvole, pensavo fosse una battuta».: «E' una grandissima amica - dice Amadeus - Il fatto che abbia accettato subito mi fa piacere, sa che potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco»., uno dei primi nomi usciti: «Amo lo sport - spiega Amadeus - lei aveva già avuto una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi di tutto»., anche lei giornalista del Tg1., sarà l'ospite della seconda serata. Mentre, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, probabilmente nella serata di giovedì.E poi: «Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne - continua - Mi occupo di spettacolo, non di politica. Quando si dà risalto alle donne, non c'è colore della pelle».Emma Stoccolma e Gigi e Ross saranno i conduttori. PRIMA PUNTATA Diletta Leotta, Rula Jebreal, Tiziano Ferro e Fiorello. Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Santamaria ed Emma Marrone. SECONDA SERATA Tra le super ospiti Monica Bellucci. TERZA SERATA Serata canzoni storia del Festival. Georgina Rodriguez, Luis Capaldi, Tiziano Ferro in coppia con Massimo Ranieri, Mika e Roberto Benigni. QUARTA SERATA Semifinali e finalissima categoria giovani. Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, oltre a Fiorello, Tiziano Ferro, Dua Lipa e Johnny Dorelli. QUINTA SERATA Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Diego Abantantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi.

E poi c'è l'idea di avere Al Bano e Romina Power che dopo 25 anni potrebbero cantare un inedito insieme. GLI ARTISTI

«Mi piacerebbere avere Ultimo nell'ultima serata del Festival - confessa Amadeus - e Zucchero. Stiamo chiudendo le trattative. Lui e Salmo sono il futuro della musica».

Ultimo aggiornamento: 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA