Sanremo, Rita Dalla Chiesa contro i conduttori: «Ridevano della Bertè». E Loredana risponde così

Il Volo arriva terzo e la sala stampa esulta: «Merde, vaff...»

L'EDITORIALE: Sanremo, lo specchio del Paese Alcune esclusioni celebri dal podio delhanno fatto discutere: in primis quella di, arrivata quarta in classifica. Un caso che non è certo passato inosservato, con brusii, fischi e proteste da parte del pubblico dell’Ariston, con cinque minuti buoni di diretta tv rovinati dall’imbarazzo nel qualee lacercavano di far andare avanti lo show.

proponendo un premio speciale per la Bertè, una specie di premio della critica dal pubblico . Ma non si è salvato dagli strali di Rita Dalla Chiesa, che ieri su Twitter si è indignata per il presunto trattamento riservato a Loredana: Bisio se l’è cavata in calcio d’angolo,. Ma non si è salvato dagli strali di, che ieri su Twitter si è indignata per il presunto trattamento riservato a Loredana:

Brutte le risate di chi era sul palco mentre il pubblico protestava per il 4° posto di Loredana Bertè





, ha twittato, in riferimento proprio ai tre conduttori.

E poco fa è arrivato il tweet di risposta della stessa Bertè.

Cara @ritadallachiesa non sai quanto mi fa piacere questo tuo sentito coinvolgimento - ha scritto - Ancora è indelebile in me il ricordo di quella bellissima giornata a casa mia con te e Fabrizio per quell'intervista meravigliosa che mi hai fatto. Siete sempre nel mio cuore

Cara @ritadallachiesa non sai quanto mi fa piacere questo tuo sentito coinvolgimento. Ancora è indelebile in me il ricordo di quella bellissima giornata a casa mia con te e Fabrizio per quell'intervista meravigliosa che mi hai fatto. Siete sempre nel mio cuore. ❤ — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) 11 febbraio 2019

». Chiaro anche il riferimento a, ex marito della Dalla Chiesa scomparso poco tempo fa.