Rita Dalla Chiesa su Loredana Bertè: «Lei quarta e sul palco ridevano». La cantante risponde così

Brutte le risate di chi era sul palco mentre il pubblico protestava per il 4 posto di @LoredanaBerte @domenicain — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 10 febbraio 2019

E poco fa è arrivato il tweet di risposta della stessa Bertè.

Cara @ritadallachiesa non sai quanto mi fa piacere questo tuo sentito coinvolgimento - ha scritto - Ancora è indelebile in me il ricordo di quella bellissima giornata a casa mia con te e Fabrizio per quell'intervista meravigliosa che mi hai fatto. Siete sempre nel mio cuore

Alcune esclusioni celebri dal podio del Festival di Sanremo hanno fatto discutere: in primis quella di Loredana Bertè, arrivata quarta in classifica. Un caso che non è certo passato inosservato, con brusii, fischi e proteste da parte del pubblico dell’Ariston, con cinque minuti buoni di diretta tv rovinati dall’imbarazzo nel quale Baglioni, Bisio e la Raffaele ce rcavano di far andare avanti lo show. Bisio se l’è cavata in calcio d’angolo, proponendo un premio speciale per la Bertè, una s pecie di premio della critica dal pubblico. Ma non si è salvato dagli strali di Rita Dalla Chiesa, che ieri su Twitter si è indignata per il presunto trattamento riservato a Loredana: «Brutte le risate di chi era sul palco mentre il pubblico protestava per il 4° posto di Loredana Bertè», ha twittato, in riferimento pr». Chiaro anche il riferimento a, ex marito della Dalla Chiesa scomparso poco tempo fa.Non solo le polemiche per la vittoria di Mahmood . Gli insulti di Ultimo contro i giornalisti in sala stampa e sui social. Le critiche sul sistema di voto. Sanremo 2019 rischia di essere ricordato più per le polemiche che per le canzoni in gara. L'ultima sta facendo il giro del web in queste ore. Claudio Bisio annuncia il terzo posto de Il Volo durante la serata finale di Sanremo 2019 e la sala stampa esulta. No anzi fa di peggio. Alcuni giornalisti applaudono al verdetto e imprecano: «Merde, vaff...». Il video pubblicato da Francesco Facchinetti, in una storia su Instagram, scatena le polemiche. Ed è bufera. L'ex capitan Uncino, oggi manager di alcuni cantanti tra cui Irama che partecipava proprio al Festival di Sanremo, lancia la bomba sui social: «La storia che avete appena visto l'ho scaricata da Instagram - spiega - Alcuni giornalisti hanno deciso di gridare «merde fate schifo», ai tre ragazzi de Il Volo. Queste persone sono idioti incompetenti che dovrebbero essere radiati dall'Ordine. E a loro voglio dire una frase che trovate all'interno dell'Uomo Ragno: Da un grande potere deriva una grande responsabilità, perché essere giornalista è un grande potere. E anche se il vostro giudizio poteva essere negativo gridare insulti in sala stampa in un posto così importante è qualcosa di orribile.«In tanti di voi - continua Facchinetti - mi scrivono "non hai paura dei giornalisti?" Non ho mai avuto aiuto da parte di nessun giornalista. Pochi sono stati dalla mia parte nella mia carriera, quando poi ho venduto 2 milioni di copie improvvisamente mi leccavano il culo per poi ridistruggermi quando le cose sono andate di nuovo male. Ho sempre detto quello che penso e continuerò a farlo. E spero che qualcuno prenda provvedimenti».Inviato al Festival di Sanremo 2019 per Vieni da me, Francesco Facchinetticommenta anche le polemiche che hanno travolto Ultimo. «È stato durissimo con i giornalisti. C’era un’aria molto tesa. Mi dispiace per lui, bisognava consigliarlo meglio. Capisco che non tutte le persone sono abituate a pressioni del genere». E quindi gli manda un consiglio: «Fregatene, vai oltre. Hai la fortuna di fare un mestiere che ti piace. L’unico limite sei tu, quindi vai oltre».