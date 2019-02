Sanremo 2019, Baglioni: «Non rifarei 24 artisti in gara». Bisio: «Ho invidiato Pio e Amedeo»

Il Festival di Sanremo è quasi finito. E Claudio Baglioni comincia già a tirare le somme. Su quello che eviterbbe di fare nel caso di un Festival numero 3. «Non confermerei il numero di 24 canzoni in gara. Farei 20 brani».

Anche Bisio riguarda l'esperienza che l'ha portato sul palco di Sanremo. E si lascia anadare ad una confessione:

Voglioso di rifare il festival? «Magari per due tre anni di seguito - scherza - Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei cominciare a pensarci... oggi non ho facoltà di rispondere. Intanto finiamo, poi ci sarà da riflettere, da pensarci. Chissà dove saremo.