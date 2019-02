Ore 21.50

Dopo l'omaggio al Quartetto Cetra, stasera l'avanspettacolo si fa spazio sul palco dell'Ariston con Camminando sotto la pioggia. «Vogliamo ricordare Erminio Macario», spiega Baglioni, e poi canta e balla con Virginia Raffaele (stavolta è lei in tailleur pantalone bianco) e con Claudio Bisio. Ma l'ombrello di Bisio non si apre e l'attore finisce sotto la pioggia. «Gli sta bene», chiosa Baglioni. «Noi siamo del centro, lui è del nord, parla venti volte più veloce di noi. E poi secondo me di Claudio ce n'era già uno che bastava». Virginia. «Stai diventando di nuovo dittatore». Baglioni: «Fosse anche per l'ultima volta, ma sì».

Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande successo della sua discografia, 'E adesso la pubblicità', tratto dall'album 'La vita è adesso del 1985. Nel gran finale di stasera, i 24 cantanti in gara impegnati nel duello per la vittoria della kermesse. Superospiti della serata, Eros Ramazzotti, che duetterà anche con Luis Fonsi, ed Elisa.Sul palco Loredana Bertéentra anche Luis Fonsi.All'Ariston arriva Eros Ramazzotti, Ariston in piedi. Poi Eros ha cantato Adesso tu (che vinse nel 1986) duettando con Baglioni. Poco prima Incursione a sorpresa di Renato Pozzetto e de Lo Stato Sociale, in gara lo scorso anno al festival, all'Ariston. La band e l'attore, davanti all'entrata del teatro, hanno intonato E la vita, la vita, cavallo di battaglia di Cochi e Renato.NekVirginia Raffaele e Baglioni scherzano sui social e lui ammette: "Non li uso, ho ancora il cellulare con la rotella". E sul palco, intanto, arriva Ultimo che a fine brano è stata acclamato dal pubblico con una vera e propria ovazione.Cantano i NegritaNemmeno il tempo di partire che il Festival di Sanremo inanella due gaffes: Virginia Raffaele inciampa nel vestito poco prima di entrare sul palco. Claudio Bisio la aiuta, ma proprio Bisio poco dopo fa anche di peggio entrando in scena a esibizione di Anna Tatangelo ancora in corso. Vistosa l'interruzione con Claudio Bisio che si stende a terra chiedendo scusa all'artista ciociara, vistosamente infastidita.Commozione e lacrime per Anna Tatangelo sul finale del suo brano Le nostre anime di notte. La cantante, con un elegante vestito blu scollato sulla schiena, proprio sulle ultime note ha ceduto all'emozione. Intanto sul palco arriva Ghemon.