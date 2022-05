Sangiovanni a Lecce: il tour estivo passa dal Salento. Data e biglietti

Sangiovanni torna a Lecce a distanza di un anno. Il suo tour estivo, "Cadere volare live 2022", prodotto e organizzato da Friends&Partners con Sugarmusic, approderà all'Oversound Festival al Palalive di Piazza Palio a Lecce il 23 agosto 2022, a un anno esatto dal concerto del 2021. Un tour quello dell’artista vicentino, che dopo il sold out di tutte le date di maggio nei superclub e l’aggiunta dei due palasport ad ottobre, si preannuncia da sold-out ovunque. Le prevendite sono aperte da ieri su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

APPROFONDIMENTI SUPER OSPITI Eurovision 2022, Damiano dei Maneskin lancia una frecciatina alla...

Il Cadere Volare Live 2022 di Sangiovanni,sarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico uscito venerdì 8 aprile. Cadere volare (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

Sangiovanni a Lecce: i commenti

«La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza», ha commentato Sangiovanni. «Siamo felici, soddisfatti ed orgogliosi di annunciare per il nostro Festival, un altro grande big della musica leggere italiana, una che muove le “new generation” – afferma il responsabile della Mp Company ed organizzatore di Oversound Salvatore Pagano -. Essere riusciti a portalo al PalaLive di piazza Palio a Lecce, il 23 agosto del 2022, ad un anno esatto dal suo debutto avvenuto proprio sul nostro palco, con due date 23 e 24 agosto 2021 andate sold-out in poche ore».