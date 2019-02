Sangiorgi e gli auguri "politici" a nonna Stella: «Dove si mangia in due si mangia tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un augurio speciale alla nonna diventa un piccolo manifesto politico per Giuliano Sangiorgi, che negli ultimi tempi è diventato sempre più netto nell'esprimere le proprie idee in materia di accoglienza.Per festeggiare i 92 anni della nonna Stella, di cui sua figlia porta il nome, il frontman dei Negramaro ha pubblicato un post molto esplicito, con tanto di balletto con la festeggiata, lodata come esempio di generosità e accoglienza nei confronti del prossimo. Inutile dire che il messaggio è stato accolto con grande entusiasmo dai fan.«Auguri #nonnastar!!! Stellina porta il tuo nome nel sogno di avere la tua stessa gioia di vivere contagiosa e accogliente con tutti. Il nostro Paese dovrebbe ascoltare nonne come te e saprebbe come fare a migliorare la vita di tutti i suoi abitanti. “A do’ mangianu toi mangianu tutti!” ... traduzione copertinese/italiano: “dove mangiano in due mangiano tutti!!!” hai sempre detto... e sempre lo hai fatto: la tua casa, un porto di mare sicuro per tutti i naviganti smarriti. Ti voglio bene nonna. E per i nostri concittadini, tutti, auguri #ziStella!!! Perchè per tutti sei la ZI STELLA!!! Ah, dimenticavo: oggi compie 92 anni questa signorina danzante!!! ⭐️»