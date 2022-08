Sangiorgi canta "Meraviglioso" a Polignano. Parata di stelle per Domenico Modugno

Giuliano Sangiorgi che canta Domenico Modugno davanti alla baia di Polignano a Mare: Meraviglioso. Parata di stelle per il “Meraviglioso Modugno Show”, l’evento dedicato al “Signor Volare” (nato a Polignano il 9 gennaio del 1928). Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa hanno presentato l’evento, in una cornice mozzafiato.

Tanti gli ospiti, da Malika Ayane a Sangiovanni, da Gaia a Tosca, The Zen Circus e La Municipal. La serata di ieri a Polignano è stata ripresa dalla telecamere della Rai: la messa in onda il 3 settembre alle 23.30 su Rai 1.



È stato tutto un omaggio a Domenico Modugno. Poi la dedica di Giuliano, quando ha ricevuto il premio: «Lo dedico ai Negramaro ed è tutto loro, perché con loro, tutti e sei, siamo partiti e lo abbiamo fatto con il consiglio di un grande amico Sandro Veronesi».



Ieri è anche stato il giorno nel quale Giuliano Sangiorgi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Polignano a Mare, stringendo per sempre in un unico abbraccio Domenico Modugno a Giuliano, il battito di un ritmo salentino agli scorci mozzafiato della regina di quella costa adriatica, una musica che gira intorno e poi torna a casa. La Puglia che premia la Puglia più grande.

