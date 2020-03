Giuliano Sangiorgi su Instagram: “Tanto l’aria s’ha da cagna'!”

Ultimo aggiornamento: 20:21

Giuliano Sangiorgi si è affacciato dalla finestra della sua casa di Roma e ha fatto cantare la sua strada per il flash mob programmato in tutta Italia alle 18 in punto. Una “chiamata alle armi” per chiunque sapesse suonare uno strumento e avesse voglia di intonare con gli altri affacciati al balcone l’Inno di Mameli oppure qualche altra celebre canzone. Sangiorgi ha scelto “Quanno chiove” di Pino Daniele per poi passare a “Meraviglioso”, la cover di Domenico Modugno riproposta dai Negramaro qualche anno fa, su gentile richiesta di una signora affacciata al balcone vicino al suo. E su Instagram, il cantante salentino ha poi commentato: “Ho cantato per la mia strada a Roma, ho ancora i brividi, è stato come un abbraccio. Vi giuro, piango ancora, grazie umani, #restiamoacasa”.Ad Aradeo, invece, il primo comune della provincia di Lecce a registrare casi positivi ma dove le persone in quarantena stanno finendo l’isolamento proprio in queste ore, il trombettista Gabriele Blandini ha suonato l’Inno di Mameli dalla finestra della sua casa.Tanti, poi, i privati che si sono organizzati chi con uno strumento, chi con la base dello stereo o del computer, per partecipare a questo momento di condivisione collettiva. Il messaggio è passato forte e chiaro. Andrà tutto bene e supereremo anche questa emergenza. Come ha cantato Sangiorgi: “Tanto l’aria s’ha da cagna'”.