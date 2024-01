Sandra Milo morta, i 4 matrimoni (uno finto), fu l'amante di Fellini per 17 anni e di Craxi disse: «Ero sessualmente pazza di lui»

Nella sua vita, Sandra Milo, morta oggi a 90 anni, è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Ma il suo «amore assoluto» è stato Federico Fellini. Una passione lunga 17 anni nonostante il regista fosse sposato con Giulietta Masino. Nei due capolavori del maestro riminese - 8½ (1963), due Premi Oscar e Giulietta degli spiriti (1965) - Sandrocchia (così veniva affettuosamente soprannominata dal regista) recitò nei panni di una femme fatale ironica e disinibita che, oltre a incarnare l'immaginario erotico del regista, veniva spesso messa in contrasto con le mogli, donne dall'aspetto più dimesso e dalla mentalità più borghese.

L'amore con Fellini

Sandra dichiarò che Fellini era stato l'amore assoluto della sua vita, rivelando che agli inizi lei era innamoratissima di lui, mentre lui provava solo una grande attrazione. «Ma poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita.

Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura».

I 4 matrimoni

Nella sua vita, è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l'annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l'attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. Poi si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez. Anche se, come dichiarato da lei in un'intervista a Vanity Fair, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.

La relazione con Craxi

Sandra Milo fu legata al Partito Socialista Italiano fin dagli anni Sessanta, e fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni Ottanta Sandra fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI.Disse di lui: «Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui. Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano. Mi hanno conquistato inizialmente più le sue prole del suo fisico. Mi parlava anche a letto, durante l'amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui». La storia è durata circa un paio d'anni «in segreto», a metà degli anni Ottanta. Poi si chiuse perchè Sandra Milo temeva la gelosia del marito, Ottavio De Lollis, particolarmente geloso e manesco.

L'ultima relazione "platonica"

L'ultima storia dell'attrice fu con Alessandro Rorato, un imprenditore veneto di 53 anni. La loro storia d’amore iniziò nel 2019, quando Rorato fece il suo debutto al fianco dell’attrice al Festival del Cinema di Venezia. Da allora, sono stati spesso visti insieme, alimentando le voci sulla loro relazione. Rorato, proprietario di un ristorante a Treviso, dichiarò pubblicamente il suo amore “folle” per Sandra Milo, nonostante i suoi 37 anni in meno. Tuttavia la Milo prese le distanze da Rorato e rifiutò il termine “fidanzato”, definendo il loro legame come “un amore platonico, fisico e spirituale”, senza alcun bacio scambiato. Nonostante questa svolta nella loro relazione, l’attrice sottolinò una profonda vicinanza a Rorato, definendo il loro legame come “forme d’amore meravigliose, straordinarie, di complicità”.