San Valentino, l'ironia passa anche per Sanremo

Saranno anche stati eliminati, ma il siparietto a Sanremo di Morgan e Bugo è già diventato un tormentone, tanto da ispirare meme di ogni tipo. Il testo della canzone "Sincero", rivisto e corretto da Morgan per colpire l'amico sul palco, poche brevi frasi per esprimere il suo risentimento per l'esibizione del giorno prima, è già diventato un cult e a San Valentino ispira anche il fake dei Baci Perugina, cioccolatini degli innamorati... ma non troppo!