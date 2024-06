Road to Battiti, arriva Irama

Irama è l’ospite dell’ottavo appuntamento con “Road to Battiti”, in programma domani, sabato 1 giugno, a San Ferdinando di Puglia, in viale Giovanni XXIII.



Irama da qualche giorno è in radio con il suo nuovo singolo, “Galassie”, un brano che si colloca esattamente al centro tra i suoi brani più struggenti e i più ballabili e liberatori e che anticipa il nuovo album in uscita in autunno. Galassie è una canzone che parla di un viaggio, esplorando sonorità ibride tra il mondo orchestrale e quello elettronico. “Un viaggio verso un luogo in cui tutto il rumore sarà musica, lontano, tra le galassie”, racconta l’artista, che si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit ha infatti già collezionato 48 dischi di platino, 5 dischi d'oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.

Road to Battiti a San Ferdinando



Un grande ospite per l’ottava tappa di “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.



Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Irama, che sarà intervistato sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky.

Al termine del radio live show, intorno alle 21, Irama eseguirà due canzoni per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due canzoni che saranno registrate.



Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.