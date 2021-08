Locus Festival, Samuele Bersani stasera a Fasano

Il cantautore Samuele Bersani con il suo “Tour Estemporaneo Estate 2021”, fa tappa in Puglia per due serate, oggi e domani. Stasera sarà in piazza Ciaia a Fasano per il Locus Festival (per accedere all’evento è obbligatorio il green pass), domani sera in piazza Duomo a Trani.

I "suoi" musicisti

Accompagnato dai musicisti Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati