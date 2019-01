La parola allo share: Samuele batte Adrian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberi di scegliere, batte Celentano, ma anche tutti i programmi di prima serata di martedì scorso; la fiction di Giacomo Campiotti, che ha visto il debutto in tv del piccolo Samuele Carrino, gallipolino, tiene incollati gli italiani davanti al video, salentini in primis. Sono stati 4 milioni 179mila gli italiani che hanno seguito la fiction: un successo se solo si pensa che Adrian ha registrato un ascolto che ha visto numeri pari a 3milioni, 964mila in prima serata e mille in meno in seconda serata con un share del 17,7% per la fiction e 15% prima e 13,3% dopo per Celentano. Ma Liberi di Scegliere, il film che ha visto l'esordio su Rai Uno del piccolo Samuele, batte anche tutte le altre trasmissioni della prima serata della Rai e di Mediaset. Certo è che il piccolo Samuele Carrino, nove anni, con la sua intensissima interpretazione ha tenuto attaccati al televisore tutti i gallipolini e non solo loro. Nella fiction il piccolo Samuele ha interpretato la parte di Domenico Tripodi da bambino, figlio di un boss della ndragheta, ed è il protagonista principale del film sul quale si snoda tutta la storia, mentre da adulto la parte viene interpretata da Carmine Buschini, uno dei protagonisti della fiction Braccialetti rossi. A.Mar.