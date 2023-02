Salomè l’“influencer”. Al Petruzzelli di Bari il capolavoro di Strauss

Autentica influencer “ante litteram”, la figura di Salomè ha da sempre acceso la fantasia degli artisti. Alla principessa di Galilea, a cui viene offerta su un vassoio la testa di Giovanni Battista, sono infatti dedicate alcune straordinarie raffigurazioni pittoriche che da Giotto arrivano a Klimt. Non da meno sono state le ricreazioni letterarie, che vedono nella “Salomè” di Oscar Wilde una delle massime espressioni. Nel campo musicale svetta la “Salome” di Richard Strauss, tratta proprio dall’atto unico in prosa dello scrittore e maestro di provocazione inglese. Rappresentata per la prima volta il 9 dicembre 1905 a Dresda, costituisce il più improvviso e discusso capolavoro della storia dell’opera tedesca post-wagneriana riscuotendo comunque, fin dalle sue prime apparizioni, un successo straordinario.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro salirà Hartmut Haenchen

“Salome” che oggi alle 20.30 andrà in scena al Petruzzelli di Bari come secondo attesissimo titolo della Stagione d’Opera 2023. Tre le repliche per questo spettacolo della durata di un’ora e 45 minuti senza intervallo: dopodomani alle 18, martedì 28 febbraio alle 20.30 e giovedì 2 marzo alle 18. L’elegante allestimento del Teatro alla Scala, con la regia di Damiano Michieletto, è ripreso da Tamara Heimbrock. Sul podio dell’Orchestra del Teatro salirà Hartmut Haenchen. Le scene sono di Paolo Fantin, riprese da Francesca Amato, i costumi di Carla Teti, ripresi da Francesca Sartorio. Il disegno luci è di Alessandro Carletti, le coreografie di Thomas Wihelm, riprese da Erika Rombaldoni. A dar vita all’opera Andreas Conrad (Erode), Elena Gabouri, (Erodiade), Jane Archibald (Salome), Samuel Youn (Jochanaan), Joel Prieto (Narraboth), Natalia Gavrilan (Un paggio di Erodiade), Gregory Bonfatti (Primo ebreo), Saverio Fiore (Secondo ebreo), Patrik Vogel (Terzo ebreo) Andrea Schifaudo (Quarto ebreo), Horst Lamnek (Quinto ebreo), William Hernandez (Primo nazareno), Alessandro Fantoni (Secondo nazareno), Alexander Milev (Primo soldato), In Sung Sim (Secondo soldato), Alberto Comes (Un uomo della Cappadocia), Vincenzo Mandarino (Uno schiavo).

Uno spettacolo "nato" durante la pandemia

La prima e finora unica rappresentazione al Petruzzelli è del 2011, mentre la “prima” di “Salome” in Puglia risale al 2007 al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, dove però fu rappresentata nell’edizione francese approntata da Strauss nel 1907. Lo spettacolo firmato da Damiano Michieletto era nato alla Scala durante la pandemia ed era stato ripreso dalla Rai senza pubblico in sala e trasmesso nel febbraio 2021. Un mese fa è andato finalmente in scena, sempre nel tempio scaligero, con alcune revisioni e differenze rispetto a due anni fa. Il Petruzzelli è dunque il primo teatro ad ospitare questo allestimento calato nella contemporaneità, che nella sua interpretazione diventa una crudele tragedia familiare che assomiglia a quella di Amleto.

«Salome è un’orfana. Lo è di fatto, non è una mia interpretazione – spiega il regista - Erode, l’attuale marito di Erodiade, madre di Salome, aveva fatto assassinare suo fratello, il padre di Salome appunto. L’omicidio è avvenuto con la complicità di Erodiade, allora sua moglie. È la stessa storia di Amleto, e il parallelo continua, perché così come in Amleto c’è la voce di un fantasma, qui c’è quella di un profeta: entrambi pronunciano una condanna e annunciano la verità. In questo senso Jochanaan diventa una figura paterna idealizzata».