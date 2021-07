Salento, Francesca Romana Perrotta in concerto: tutte le date

Per la talentuosa cantautrice salentina Francesca Romana Perrotta, vincitrice per ben tre volte di Musicultura, il noto Festival nazionale della Canzone Popolare e d’Autore, si presentano giorni infuocati, e non solo in senso meteorologico. Inizia infatti oggi un tour di quattro concerti in giro per il Salento dove presenterà in anteprima le canzoni del suo quarto album, di prossima uscita.

Il primo appuntamento è dunque per questa sera (31 luglio) alle 21 a Villa Manzo/Scarcia in via Pisanelli 41 a Calimera (ingresso a offerta libera con l’incasso che sarà devoluto all’Associazione Angeli di Quartiere di Lecce: info: 330 208600). Il 2 agosto, sempre alle 21, sarà nell’Anfiteatro della marina di Pescoluse, mentre il 6 agosto canterà al Parco Palmieri di Martignano. Il tour si concluderà il 18 agosto nella Villa Comunale di Lecce.

Finalista quest’anno, la Perrotta si era aggiudicata la prestigiosa kermesse di Musicultura nel 2007 come migliore interpretazione, nel 2010 come migliore personalità artistica e nel 2016 per il miglior testo. Tra le altre sue affermazioni si devono almeno ricordare Il Premio De André nel 2009, per la prima volta dato a una donna; il Premio Battisti e il più recente Premio Lauzi.

Tra le sue più importanti collaborazioni spiccano quelle con Teresa De Sio, Cristiano De Andrè e Pacifico. Il suo ultimo album, uscito quattro anni fa, contiene il brano “Io sono l’egoista”, finalista Premio Bianca D’Aponte 2017, festival dedicato alle migliori cantautrici italiane.