Salento, si gira il film “Garbage Man” tra Campi e Porto Cesareo

Primi ciak in terra salentina per “Garbage Man”, neo-noir di Alfonso Bergamo, che sarà interpretato da un cast in cui spiccano Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Roberta Giarrusso e lo statunitense Randall Paul. Nel film, scritto dallo stesso Alfonso Bergamo con Armando Festa e Craig Peritz, Briguglia interpreta un antieroe per caso, nascosto nell'immondizia di un'Italia dimenticata.



Le riprese del film, prodotto da Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e Giangi Foschini per Gika Productions con il patrocinio del Comune di Campi Salentina, sono iniziate il 23 febbraio e si protrarranno per quattro settimane in Puglia, tra Campi Salentina e Porto Cesareo.

Già pronti i primi allestimenti con il vecchio “Golden bar” di Campi Salentina trasformato in “Rosario’s Bar”.